توزیع اسکناس نو از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسکناس نو برای تامین نیازهای مردم از امروز چهارشنبه در 60 شعبه بانکی توزیع شده است. براساس اعلام این بانک، قرار است تا پایان اسفندماه 350 میلیارد ریال اسکناس نو بین مردم توزیع شود.

30 شعبه بانک ملی، 15 شعبه بانک کارآفرین و 15 شعبه بانک اقتصاد نوین به انجام این کار مبادرت خواهند کرد، این در حالی است که توزیع اسکناس نو در سال گذشته از طریق 15 شعبه بانکی انجام شده بود.

در سال گذشته 150 میلیارد ریال اسکناس در این راستا توزیع شد که این رقم در سالجاری به 350 میلیارد ریال افزایش یافته است.