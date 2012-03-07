همایش بزرگ جبهه پایداری انقلاب اسلامی در آبادان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی روز پنجشنبه با سخنرانی کامران باقری لنکرانی سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی و وزیر سابق بهداشت در آبادان برگزار می شود.

این نشست پنجشنبه، بعد از نماز مغرب و عشا راس ساعت 19 و 30 دقیقه در مسجد امام خمینی (ره) آبادان و حضور مردم این شهرستان برگزار می شود.

غلامرضا شرفی یکی از کاندیداهای جبهه پایداری انقلاب اسلامی است که موفق شد به دور دوم انتخابات آبادان راه یابد. جواد سعدون زاده دیگر نامزد مورد حمایت این جبهه در آبادان موفق شد در مرحله اول با رای قاطع مردم آبادان به عنوان نماینده این شهر به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.



هر دو نامزد از افراد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان نیز به شمار می روند.