امینی: متولیان زیرساخت تأمین منابع اقتصادی را برای رسانه فراهم کنند

محمودرضا امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سوء استفاده از برخی رسانه‌ها با اشاره به اینکه فضای و اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌ها کم شده ‌است، بیان کرد: در چنین شرایطی جامعه‌ای که با رسانه در ارتباط است، این فضا را تشدید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی‌ها برای رپرتاژ اخبار مورد نظر سازمانی خود ناچار به صرف هزینه و حضور در رسانه هستند، بیان کرد: در این صورت روابط عمومی باید تفاهمی را با نهادهای خبری داشته باشد و یا اینکه با خبرنگاران مذاکره کنند.

به گفته امینی، مذاکره با خبرنگار هزینه ارزانی را برای روابط عمومی‌ها دارد و با هدیه اندک و مقداری مستمری عملاً اختیار تیترسازی و رپرتاژ را در اختیار می‌گیرند. به عبارتی زمانی که حدود 30 خبرگزاری و روزنامه کثیرالانتشار در کل کشور داریم، روابط عمومی تصورش این است که با پرداخت ماهیانه 3 تا 5 میلیون تومان می‌تواند همه عوامل خبری را در اختیار داشته باشد.

وی تصریح کرد: در این میان روابط عمومی‌ها توانسته‌اند در این زمینه رقابت نیز ایجاد کنند و گاهی در حوزه‌های خبری خبرنگاران برای دریافت هدایا در یک حوزه با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. این آلودگی از بیرون ایجاد می‌شود.

مدیر عامل خبرگزاری موج تأکید کرد: در کشورهایی که موضوع خبر نهادینه شده، هیچ اشکالی در اینکه یک رسانه با قراردادی حافظ منافع شخص یا ارگان خاصی باشد، وجود ندارد، اما این عملکرد کاملا شفاف است و این رسانه با حفظ منابع شخص یا ارگان مورد نظر استقلال خود را نیز حفظ می‌کند.

امینی گفت: وقتی چنین فضایی وجود ندارد و عملکرد رسانه‌ها در این باره شفاف نیست، ارگان‌ها به دنبال خبرنگار می‌روند و به این ترتیب خبرنگار از ساختار خود خارج می‌شود. در حقیقت، ارگان‌های بیرونی او را محتاج می‌کنند. یک سازمان خبری گاهی برای خبرنگاری مبلغی حقوق در نظر می‌گیرد که خبرنگار مبلغ بیشتری را از منابع بیرونی به دست می‌آورد و حتی ممکن است کار به جایی برسد که نهادهای خبری خبرنگاران را مانند بازاریاب دعوت به کار کنند. به عبارتی زمانی که نهاد خبری نیز درگیر این روند شود، دیگر خبرنگار را تنها دعوت به کار کرده و اعلام می‌کند درآمد خود را از جای دیگری کسب کند .

وی راه حل صحیح رفع این مشکل را هماهنگی ارگان‌های بیرونی با نهادهای خبری و مسئولان این نهادها دانست و اینکه ارگان‌های بیرونی رفتار حرفه‌ای را بیاموزند.

مدیرعامل خبرگزاری موج در پاسخ به این سئوال که آیا دستمزد پایین اهالی رسانه می‌تواند دلیلی برای معاملات بیرونی باشد، ‌بیان کرد: فکر نمی‌کنم این مطلب درست باشد. وقتی کسی برای کار در جایی اقدام می‌کند، در مورد حقوق نیز هماهنگ می‌شود. خبرنگار در صورتی که احساس کند حقوق اندکی دارد، می‌تواند با مسئولان خود این موضوع را مطرح کند که یا قابل حل است و یا اینکه محل کار خود را تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: البته مسئولان رسانه‌ها نیز باید منابع مالی را تأمین کنند. اقتصاد رسانه یک اصل است که از طریق فروش اخبار و رپرتاژ و آگهی‌ها فراهم می‌شود. مسئولان باید متوجه خسارتی که از این روند متحمل خبرنگار می‌شود، باشند.

این مسئول رسانه یادآوری کرد: متولیان باید زیرساختی فراهم کنند که سازمان‌های خبری امکان تأمین منابع اقتصادی به نحو صحیح، شفاف و معمول را داشته‌ باشند. اکنون بخشی از مراکز خبری دارای بودجه دولتی، برخی بودجه عمومی و گروهی نیز خصوصی هستند. اینها هیچ کدام شفاف نیستند. باید ساختارشان معلوم شود که اگر به عنوان یک بنگاه خبری مشغول هستند از کدام منبع تأمین درآمد می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: بهترین روش برای اهدای هدیه به خبرنگاران هماهنگی با مدیران خبری است. گاهی این دست از کارها امنیت، فرصت و خط خبری یک رسانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان‌ها نیز بار تأمین اقتصاد رسانه‌ها یک فکر اساسی داشته باشند.