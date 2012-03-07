مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه کشور

ایران :

طرح جدید مسکن اقشار متوسط

سبد 100 هزار تومانی کالای عید برای فرهنگیان

خیز مجلس برای جلوگیری از افزایش یارانه نقدی مردم

تفاهم:

وزیر نفت اعلام کرد: سرمایه گذاری چینی ها در 20 طرح پتروشیمی

قیمت جهانی پنبه افزایش یافت

احتمال ارائه اوراق بهادار به جای سکه های پیش فروش شده

تهران امروز:

تعویق فاز دوم یارانه ها تا تیر 91

مهریه ملی؛ 110 سکه

انتصابات خانوادگی در دانشگاه آزاد

جام جم :

ارزیابی نمایندگان از عملکرد رسانه ملی در انتخابات

احتمال تحویل اوراق بهادار به جای سکه های پیش فروش

مهریه های بیش از 110 سکه زندان ندارد



جوان:

جنگ با ایران وحشت آفرین است

سید احمد خاتمی: مسئولان برای بهتر شدن زندگی مردم تلاش کنند

رئیس مجلس خبرگان رهبری: برگزیدگان انتخابات تمام فکر و ذهنشان حل مشکلات مردم باشد



حمایت:

توصیه مجلس خبرگان رهبری به دولت و مجلس: به فکر مردم باشید

حذف مجازات حبس برای مهریه بیش از 110 سکه

رئیس دیوان عدالت کشور: نمایندگان، نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشند

هفت صبح:

قانون طلایی برای کنترل مهریه ها

پس لرزه های انتخابات فوتبال

شگفتی آمریکا از توان بتنی ایران

خراسان:

اشتون: 1+5 پیشنهاد ایران برای آغاز مذاکرات را پذیرفت

مجلس مجازات حبس برای مهریه های بیش از 110 سکه را حذف کرد

رئیس مجلس خبرگان: دولت و مجلس با هماهنگی به فکر مردم باشند



دنیای اقتصاد:

تعویق سه ماهه فاز دوم یارانه ؟

اوراق سکه طلا هم می آید

نسل دوم مسکن مهر آمد

شرق:

مهریه بالای 110 سکه زندان ندارد

بازداشت 550 معترض به نتیجه انتخابات روسیه

استقبال اشتون از آمادگی ایران برای گفتگوی بدون پیش شرط



فرهیختگان:

تنخواه 22 هزار میلیاردی مجلس به دولت

اوراق بهادار جایگزین سکه های پیش فروش می شود

تهران فقط برای 14 میلیون نفر آب دارد



قدس:

تثبیت یارانه ها تا تابستان 91 ؛ اجرای مرحله دوم هدفمندی منتفی شد

آیت الله مهدوی کنی: مردم انقلاب را فدای مسائل روزمره نمی کنند

کیهان:

شکایت از دولت های خارجی در دادگاههای ایران

قاسمی: تحریم ایران بازار نفت را متشنج کرده است

رئیس مجلس خبرگان: 12 اسفند دشمن را نامید کرد



گسترش:

تعرفه انرژی اصناف تولیدی، صنعتی می شود

عیدانه خرید در آستانه سال نو

ایران بر بام پتروشیمی جهان



ملت ما:

رئیس مجلس خبرگان رهبری: حضور مردم به این دلیل نیست که از همه چیز راضی هستند

محسن رضایی مطرح کرد: پیشنهادهایی برای حل مشکل تورم در کشور

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: هزار میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم



وطن امروز:

مهریه بالای 110 سکه زندان ندارد

لزوم تعامل مجلس نهم با دولت در قانونگذاری

آثار فراملی انتخابات 90

همشهری:

فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تعویق افتاد

آیت الله مهدوی کنی: حضور مردم در انتخابات توطئه ها را خنثی کرد

مهریه فقط تا 110 سکه نقد می شود