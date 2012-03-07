  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۰

دایرة‌المعارف اینترنتی تشیع به زبان روسی راه‌اندازی شد

دایرة‌المعارف اینترنتی تشیع به زبان روسی راه‌اندازی شد

پایگاه اطلاع رسانی دایرة‌المعارف تشیع از سوی مرکز پژوهشی اهل بیت داغستان فدراسیون روسیه به زبان روسی راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت با هدف آشنایی بیشتر روسی زبانان با مکتب، فرهنگ، تاریخ و عقاید امامیه طراحی و پیاده سازی شده است.

در این سایت سعی می شود مقالات علمی درباره مذهب اهل بیت (ع) و پیروان آن به صورت مقالات دایرة المعارفی منتشر شود که امکان انعکاس وسیع مقالات محققان روسی زبان را از طریق این سایت برای عموم فراهم کرده است.

این سایت با نشانی اینترنتی www.shiizm.ru ، با حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری، جغرافیایی، علمی، ورزشی و ... توانسته نظر علاقمندان مسلمان و به ویژه شیعیان روسی را جلب کند.
 

کد مطلب 1553847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها