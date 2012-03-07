به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت با هدف آشنایی بیشتر روسی زبانان با مکتب، فرهنگ، تاریخ و عقاید امامیه طراحی و پیاده سازی شده است.



در این سایت سعی می شود مقالات علمی درباره مذهب اهل بیت (ع) و پیروان آن به صورت مقالات دایرة المعارفی منتشر شود که امکان انعکاس وسیع مقالات محققان روسی زبان را از طریق این سایت برای عموم فراهم کرده است.



این سایت با نشانی اینترنتی www.shiizm.ru ، با حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری، جغرافیایی، علمی، ورزشی و ... توانسته نظر علاقمندان مسلمان و به ویژه شیعیان روسی را جلب کند.

