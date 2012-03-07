راه اندازی خانه های نیمه راهی برای معتادان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرید براتی سده در مراسم افتتاح مرکز اجتماع درمان مدار شیشه افزود: طی ساللهای اخیر مصرف مواد محرک در جهان افزایش زیادی داشته که به تبع آن در ایران نیز افزایش یافته و با یک تغییر الگو همراه شده است به همین دلیل درمان مصرف کنندگان نیاز به برنامه ریزی و راهکار جدیدی دارد.

وی با اشاره به اینکه میانگین سنی مصرف کنندگان مواد محرک پایین تر از معتادان دیگر است، گفت: مراحلی که برای درمان شیشه لازم است متفاوت و بیشتر از مخدرهای دیگر است به همین دلیل لازم است که مراکزی ویژه این مواد مخدر محرک در استانهای مختلف راه اندازی شود.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی تاکید کرد: برای درمان شیشه دارویی وجود ندارد و درمانهای غیر دارویی مورد تاکید قرار گرفته اند.

براتی از راه اندازی مرکز اجتماع درمان مدار شیشه ویژه زنان در کشور خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال آینده در چندین استان کشور راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: طی سال آینده با همکاری تشکل غیر دولتی تولد دوباره سامانه ای برای ارائه اطلاعات در مورد انواع مواد مخدر به معتادان و خانواده های آنان راه اندازی می شود و اعتباری نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.