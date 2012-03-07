تقدیر فرماندار اسلام آباد غرب از حضور حماسی مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار اسلام آباد غرب از حضور حماسی و پرشور مردم این شهرستان و دالاهو و دست اندرکاران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد.

در پیام صدرالله بابلی آمده آست: به لطف الهی یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخاباتها استفاده از حضور حداکثری مردم و رعایت اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و همچنین حق اساسی انتخاب شدن و انتخاب نمودن در چارچوب تعریف شده نظام اسلامی است.

وی افزود: خدا را شکر در این کشور پهناور و مقتدر انتخابات های مختلفی در شرایط گوناگون برگزار شده که مردم فهیم و همیشه بیدار حضور و شرکت در انتخابات را به منزله تایید مجدد نظام اسلامی، قانون اساسی، بیعت با امام (ره)، شهدا و مقام معظم رهبری دانسته و آن را به حماسه ای بی نظیر تبدیل کرده اند و همین موضوع موجب امیدواری برای دلسوزان و دل دادگان به نظام اسلامی و یاس و ناامیدی برای دشمنان اسلام، انقلاب و ولایت شده است.

در این پیام همچنین افزوده است: این بار باز هم مردم ولایتمدار، زمانه شناس و عاشق نظام مقدس جمهوری اسلامی با حضور بی نظیرشان حماسه ای جاودان و به یادماندنی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خلق کردند و به فرمایش مقام معظم رهبری مردم در لیله القدر نظام اسلامی شرکت کردند.

تقدیر فرماندار ثلاث باباجانی از حضور مردم در انتخابات

فرماندار ثلاث باباجانی از حضور حماسی و دشمن شکن مردم این شهرستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

رستگار یوسفی در پیامی با اشاره به خلق حماسه 12 اسفند تصریح کرد: بار دیگر شاهد حضور بی نظیر و بابصیرت و لبیکی جانانه به ندای مقام معظم رهبری بودیم و مثل همیشه مردم همیشه در صحنه ثلاث باباجانی کارنامه درخشان دیگری از خود در تاریخ انقلاب به یادگار گذاشتند.

وی همچنین با اعلام اینکه برنده واقعی این انتخابات مردم هستند، گفت: این حضور باشکوه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران اسلامی تبریک عرض می نمایم و امیدوارم خداوند متعال ما را برای خدمت هرچه افزون تر به ولی نعمتان خویش یاری دهد تا پاسخگوی این لطف بیکران باشیم.

فرماندار ثلاث باباجانی در پایان پیام خود همچنین از کلیه دست اندرکاران و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات که با دقت فراوان و تلاش خستگی ناپذیر، زمینه حضور حماسی مردم و اخذ رای را بر عهده داشتند، تقدیر کرد.

خبرین شهرستان های کنگاور، هرسین، بیستون و سنقر تجلیل شدند

همایش تجلیل از 200 نفراز خیرین شهرستانهای کنگاور، هرسین، صحنه، سنقروکلیایی و بخش دینور در کانون امام (ره) سنقروکلیایی برگزار شد.

امام جمعه سنقر در این مراسم اهمیت کمک به نیازمندان را تشریح کرد و گفت: چنین آموزه ای از خصوصیات انسانهای تربیت یافته است که جهان بشریت ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین شمس الله برقراری گفت: کمک به ایتام و نیازمندان هرچه قدر خالصانه تر باشد ماندگاری آن بیشتر است.

وی افزود: در نظام اسلامی تربیت یافتگان مکتب اسلام همیشه کمک به فقرا کمک می کنند و فرد کمک کننده در روز قیامت متوجه می شود که فقیر دست او را گرفته است.

در پایان مراسم که به همت کمیته امداد (ره) سنقروکلیایی برگزار شده بود، با حضور امام جمعه، معاون فرماندار و سایر مسوولین شهرستانهای شرق استان هدایایی به خیرین اهداء شد.

81 درصد مردم دالاهو در انتخابات شرکت کردند

فرماندار دالاهو گفت: 81 درصد از واجدین شرایط رای این شهرستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

علی هاشمی نیا روز سه شنبه افزود: مردم فهیم و با درایت شهرستان دالاهو با وجود بارش سنگین برف که در سطح شهر 50 سانتی متر و نواحی روستایی و کوهستانی به یک متر هم می رسید، در پای صندوقهای رای حاضر شدند و یکبار دیگر همچون گذشته ضمن بیعت با مقام عظمای ولایت و ولی امر مسلمین از آرمانهای مقدس کشور عزیزمان و به یاد امام (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی حضور حماسی خود را اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات سالم انتخاباتی است که با حضور حداکثری مردم و مشارکت بالای مردم صورت گیرد، اظهار داشت: حضور و مشارکت گسترده مردم این شهرستان جواب کوبنده ای است بر طبل تو خالی تبلیغات کشورهای بیگانه و محکم‌ترین و بهترین پاسخ به تهدیدهای دشمنان نظام و انقلاب است.

قصرشیرین میزبان خانواده های شهید عشایر کشور است

فرماندار قصرشیرین گفت: این شهرستان مرزی امشب میزبان 200 خانواده شهید عشایر کشور از استانهای مختلف است که برای حضور در دومین کنگره شهدای عشایر وارد قصرشیرین می شوند.

حسین پروین در جلسه هماهنگی دومین کنگره شهدای عشایر کشور در فرمانداری قصرشیرین افزود: این کنگره به مدت دو روز (17 و 18) اسفند در محل تپه ایثار قصرشیرین با حضور دو هزار نفر از عشایر و خانواده های معظم شهدای عشایر سراسر کشور برگزار می شود.

وی گفت: خانواده های شهدای عشایری استانهای ایلام، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان در این کنگره حضور دارند و امشب پس از ورود به قصرشیرین در اماکن اقامتی، هتل ها و زایرسراهای این شهرستان اسکان داده می شوند.

پروین با بیان اینکه مقدمات و تدابیر لازم برای برگزاری دومین کنگره شهدای عشایر کشور در این شهرستان اتخاذ شده و برای این منظور آمادگی کامل وجود دارد، اظهار داشت: باید تمام تلاش خود را برای معرفی فرهنگ عشایر این منطقه و نقش شهدای عشایر، این قشر مرزدار و غیور در دفاع از آرمان های نظام اسلامی به خصوص در هشت سال دفاع مقدس به ایران اسلامی در این کنگره بکار بگیریم.

