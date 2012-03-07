پرداخت 154 میلیارد تسهیلات کارگاههای زودبازده در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی سه شنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان با اشاره به اقدامات مناسب این کارگروه در سال 90 بیان داشت: عملکرد مناسب کارگروه اشتغال هرمزگان طی سال 90 توانست زمینه مناسبی برای اشتغالزایی، ایجاد مشاغل خانگی و کمک به بنگاههای زودبازده فراهم کند و استان هرمزگان در رتبه بسیار مناسبی در زمینه اشتغالزایی در کشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عملکرد کارگروه اشتغال هرمزگان طی سال جاری می تواند الگوی مناسبی برای دیگر کارگروهها و همچنین فعالیتهای اشتغالزایی در سال آینده باشد.

استاندار هرمزگان با اشاره به ایجاد 55 هزار شغل در هرمزگان، اظهار داشت: سهمیه در نظر گرفته شده برای استان هرمزگان ایجاد 38 هزار شغل در سال 90 بود اما تا امروز 55 هزار شغل در هرمزگان ایجاد شده است.

عزیزی افزود: راستی آزماییها صورت گرفته نیز نشان دهنده درستی آمار 55 هزار شغل است و انحرافی در آمار ثبت شده اشتغال در هرمزگان وجود نداشته است.

وی در ادامه به وضعیت تسهیلات مشاغل خانگی در هرمزگان اشاره کرد و گفت: تاکنون به 60 درصد متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در هرمزگان، از طرف بانکها تسهیلات پرداخت شده و در سال 91 این کار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

استاندار هرمزگان تعداد طرحهای کارگاههای زودبازده در هرمزگان را 15 هزار طرح عنوان کرد و بیان داشت: تا کنون تسهیلات هشت هزار طرح کارگاههای زودبازده که اعتباری بالغ بر 304 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده از سوی بانکها پرداخت نشده بود که با تاکیداتی که به بانکها داشتیم، هم اکنون پرداخت 154 میلیارد تومان از این تسهیلات آغاز شده است.

استاندار هرمزگان در ادامه بر احداث چاپخانه مطبوعات در هرمزگان تاکید کرد و اظهار داشت: چاپخانه یکی از نیازهای اساسی مطبوعات استان هرمزگان محسوب می شود و بانک صادرات به عنوان بانک عامل این طرح باید هرچه زودتر تسهیلات احداث چاپخانه مطبوعات را به سرمایه گذار طرح پرداخت کند.