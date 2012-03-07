تفاهمنامه همکاری منطقه آزاد قشم و شهرکهای صنعتی ایران امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری بین منطقه آزاد قشم و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف توسعه همکاری های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط قشم و نیز استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های صنعتی، تکنولوژیک و خدمات آموزشی قشم امضاء شد.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در جریان امضای این تفاهمنامه در قشم گفت: حمایت از صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می تواند سطح اشتغال در کشور را افزایش دهد.

ایرج موفق افزود: طرح نوسازی صنایع کل کشور نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که با این رویه می توان زمینه توسعه صنعت و افزایش سطح اشتغال را دنبال کرد.

وی ادامه داد: جزیره قشم به واسطه اقلیمی و اکوسیستمی از شرایط ویژه برای سرمایه گذارای در بخش تصفیه خانه های صنعتی برخوردار است.

موفق همچنین بیان داشت: قشم از مزایای ایجاد صنایع پتروشیمی، شهرکهای تخصصی شیلات، صنایع دریایی و شناور سازی نیز برخورار است و نگاه سرمایه گذاری به این صنایع در منطقه آزاد قشم مقرون به صرفه خواهد بود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منطقه آزاد قشم از سرمایه گذاران را از اولویت های مهم موفقیت صنعت در این منطقه برشمرد.

وی با اشاره به جایگاه جزیره قشم و نزدیکی آن با سرزمین اصلی و کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: قشم از شرایط ویژه ای برای برپایی نمایشگاه صنایع کوچک کشور با توجه به موقعیت آن و همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس برخوردار است.

در ابتدای این نشست سرپرست مدیریت صنایع و شهرک های صنعتی سازمان منطقه آزاد قشم نیز طی سخنانی گفت: 31 درصد مساحت منطقه آزاد قشم از حیث زیرساخت ها در اختیار شهرک های صنعتی قرار دارد.

محمد رضا نوری افزود: شهرک های صنعتی فجر، تولا، سوزا و کاوه و همچنین شهرک دلگشا و سایت باغ بالا در قشم، از شرایط ویژه برای توسعه صنایع مختلف در منطقه آزاد قشم برخوردار هستند.

وی ادامه داد: 35 درصد سرمایه گذاریها در شهرکهای صنعتی قشم به سرمایه گذاران خارجی اختصاص دارد که با حمایت های دولت و ایجاد شرایط بهتر می توان شاهد افزایش روند سرمایه گذاری خارجی در این منطقه بود.

سرپرست مدیریت صنایع و شهرک های صنعتی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به فعال بودن 121 شرکت با 910 میلیار تومان سرمایه گذاری و نیز اشتغال حدود چهار هزار نیروی کار در شهرک های صنعتی قشم بیان داشت: 9 طرح نفتی با سرمایه گذاری بسیار بالا نیز در دست اقدام داریم که با اجرای آن شاهد افزایش اشتغال و توسعه صنعت در این منطقه خواهیم بود.

تفاهمنامه همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با حضور دکتر فخرالله مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مهندس اسفندیار حیدری پور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با هدف توسعه همکاری های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط منطقه آزاد قشم و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های صنعتی، تکنولوژیک و خدمات آموزشی قشم امضا شد.

قشم شرایط تبدیل شدن به پایلوت توسعه صنعتی کشور را دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: جزیره قشم به دلیل شرایط و پتانسیل های ویژه می تواند به پایلوت و یک مجموعه پیشگام و نمونه صنعتی در کشور تبدیل شود.

اسفندیار حیدری پور در جریان دیدار معاون وزیر صنعت، معدن تجارت از شهرک های صنعتی قشم افزود: موفقیت صنایع موجود در منطقه آزاد قشم و نیز جذب بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی دراین منطقه به حمایت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارد.

وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم برای حمایت هرچه بیشتر و جذب سرمایه گذاران در حوزه صنایع به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارد تا با برنامه های مدون شرایط صنعت این منطقه را به حد مطلوب و آرمانی آن برساند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: همجواری جزیره قشم با آبهای بین المللی، وجود اسکله کاوه، وصل شدن قشم به سرزمین اصلی با ایجاد پل خلیج فارس، واگذاری زمین با شرایط مناسب، معافیت مالیاتی به مدت 20 سال، تضمین سرمایه گذاری خارجی و نیروی ارزان کار بخش مهمی از امتیازات جذب سرمایه گذار در منطقه آزاد قشم محسوب می شود.

وی با اشاره به وجود منابع عظیم نفت و گاز در جزیره قشمی بیان داشت: با حضور فعال وزارت نفت در جزیره قشم این منطقه در اینده نزدیک به قطب مهم نفت و گاز کشور تبدیل می شود که وجود گاز برای تقویت صنعت نیز بسیار حائز اهمیت است.

حیدری پور، بخش ساخت و ساز، تجارت و گردشگری قشم را موفق اعلام کرد و گفت: در کنار این موفقیتها باید با حمایتی همه جانبه دولت و سازمان منطقه آزاد قشم بخش صنعت این منطقه را نیز از حالت کنونی به سمت ایده آل هدایت کنیم.

دولت از صنایع فعال در قشم حمایت می کند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت این وزارتخانه از صنایع فعال در منطقه آزاد قشم بویژه صنایع شیلاتی، دریایی و شناورسازی اعلام کرد.

دکتر فخرالله مولایی در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: مشکل اشتغال به عنوان مهمترین مساله کشور تنها با ایجاد فعالیت های صنعتی مرتفع می شود و جزیره قشم با داشتن پتانسل های فراوان خدادادی از شرایط ویژه ای برای حمایت برخوردار است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز علاوه بر بحث حمایتهای زیرساختی برای صنایع همچنین با ارایه بسته های حمایتی و تا حد صادارت محصولات نیز از آنان حمایت می کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، مشارکت 35 درصدی سرمایه گذاری خارجی در صنایع منطقه آزاد قشم را حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: با وحدت رویه و حمایت های دولت و سازمان منطقه آزاد از فعالان بخش صنایع، بطورحتم نمودار این عرصه در این منطقه روند صعودی پیدا خواهد کرد.

وی همجواری جزیره قشم با آب های بین المللی، وجود اسکله کاوه، وصل شدن قشم به سرزمین اصلی با ایجاد پل خلیج فارس، واگذاری زمین با شرایط مناسب، معافیت مالیاتی به مدت 20 سال، امکان تاسیس بانک و بیمه خارجی، تضمین سرمایه گذاری خارجی و وجود نیروی ارزان کار را از جمله امتیازات سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم برشمرد.

مولایی در ادامه بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمامی سرمایه گذاران به عنوان یک مشاور و به دور از هرگونه شعار و با جدیت تمام در راستای افزایش واحدهای مهم صنعتی و افزایش اشتغال در منطقه آزاد قشم حمایت می کند.

وی از ایجاد تفاهمنامه همکاری سازمان منطقه آزاد قشم با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان یک حرکت نوین در راستای حمایت از صنعت در این منطقه یاد و اظهارامیدواری کرد: با مشوقهای دولت و سازمان منطقه آزاد قشم از سرمایه گذاران به طور حتم روند صنعت در این منطقه متحول خواهد شد.