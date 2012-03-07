دستور تطبیقی فارسی و عربی به قلم عباسعلی وفایی به چاپخانه رفت

عباسعلی وفایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: معمولاً اینگونه متداول است که دستور زبان فارسی از دستور زبان عربی گرفته شده و برخی استادان زبان فارسی هم با همین رویکرد، این دستور را آموزش می‌دهند. لذا این تلقی تقویت می‌شود؛ در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست.

وی افزود: اصل زبان فارسی و عربی از یکدیگر متفاوت است و از یک خانواده هم نیستند. من هم با توجه به سابقه سال‌ها تدریس زبان عربی و نیز فارسی و با هدف نشان دادن این تفاوت‌ها، تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم.

رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، کتاب اخیر را یک اثر تحلیلی - تحقیقی برشمرد و گفت: پژوهش در این باره حدود یک سال و نیم به طول انجامید و در حال حاضر این کتاب با عنوان «دستور تطبیقی (فارسی و عربی)» در حدود 250 صفحه آماده نشر شده و آن را برای چاپ تحویل انتشارات سخن داده‌ام.

به گفته وفایی این کتاب به مقایسه تطبیقی زبان‌های فارسی و عربی در حوزه صرف و نحو می‌پردازد و نیز اصطلاحاتی را که از زبان عربی وارد فارسی شده‌اند و در فارسی معنایی دیگر دارد، به عنوان نمونه‌هایی از این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.