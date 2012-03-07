به گزارش خبرنگار مهر، چاپ نخست مجموعه شعر «شب به شیشه می‌زند» سروده مهدی مظفری ساوجی توسط انتشارات مروارید به چاپ رسید.

شعرهای این کتاب در سسال‌های 89 و 90 سروده شده‌اند و فوبیا، بیمارستان، زمستان‌ها، مسخ، تهوع، درد، خودکشی، گمشده، گل‌های خانگی، باغ وحش، در سایه، عروس، اتوپیا، چشمان کاملا بسته، انزوا، جشن تولد، شب و سرما، موریانه‌ها، من، خبری نیست، میوه ممنوعه، تردید، بازی و ... برخی از شعرهای کتاب هستند.

در یکی از شعرهای کتاب می‌خوانیم:

حالا چه فرقی می‌کند

در کدام شهر زندگی کنی

وقتی طول زندگی‌ات را

آسانسورها

با شتاب طی می‌کنند

و عرض آن را

متروهای سراسیمه

عمده شعرهای این مجموعه کوتاه هستند و مسائل اجتماعی، عاشقانه دستمایه آنها هستند.

مهدی مظفری ساوجی متولد 1356 در شهر ساوه است. از این شاعر جوان تاکنون مجموعه شعرهای «مجموعه رنگ و سایه‌ها» که در سال 1387 برنده جایزه کتاب سال قیصر امین پور شده است و «سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشته‌ام» و ... منتشر شده است.

مجموعه شعر «شب به شیشه می‌زند» توسط انتشارات مروارید و در 98 صفحه قطع رقعی با تیراژ 1100 نسخه به چاپ رسیده است.