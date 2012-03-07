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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۳

شب به شیشه خانه یک شاعر می‌زند!

شب به شیشه خانه یک شاعر می‌زند!

«شب به شیشه می‌زند» مجموعه شعری از مهدی مظفری ساوجی با بیش از 40 شعر به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ نخست مجموعه شعر «شب به شیشه می‌زند» سروده مهدی مظفری ساوجی توسط انتشارات مروارید به چاپ رسید.

شعرهای این کتاب در سسال‌های 89 و 90 سروده شده‌اند و فوبیا، بیمارستان، زمستان‌ها، مسخ، تهوع، درد، خودکشی، گمشده، گل‌های خانگی، باغ وحش، در سایه، عروس، اتوپیا، چشمان کاملا بسته، انزوا، جشن تولد، شب و سرما، موریانه‌ها، من، خبری نیست، میوه ممنوعه، تردید، بازی و ... برخی از شعرهای کتاب هستند.

در یکی از شعرهای کتاب می‌خوانیم:

حالا چه فرقی می‌کند

در کدام شهر زندگی کنی

وقتی طول زندگی‌ات را

آسانسورها

با شتاب طی می‌کنند

و عرض آن را

متروهای سراسیمه

عمده شعرهای این مجموعه کوتاه هستند و مسائل اجتماعی، عاشقانه دستمایه آنها هستند.

مهدی مظفری ساوجی متولد 1356 در شهر ساوه است. از این شاعر جوان تاکنون مجموعه شعرهای «مجموعه رنگ و سایه‌ها» که در سال 1387 برنده جایزه کتاب سال قیصر امین پور شده است و «سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشته‌ام» و ... منتشر شده است.

مجموعه شعر «شب به شیشه می‌زند» توسط انتشارات مروارید و در 98 صفحه قطع رقعی با تیراژ 1100 نسخه به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1553867

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