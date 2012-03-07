به گزارش خبرنگار مهر، چاپ نخست مجموعه شعر «شب به شیشه میزند» سروده مهدی مظفری ساوجی توسط انتشارات مروارید به چاپ رسید.
شعرهای این کتاب در سسالهای 89 و 90 سروده شدهاند و فوبیا، بیمارستان، زمستانها، مسخ، تهوع، درد، خودکشی، گمشده، گلهای خانگی، باغ وحش، در سایه، عروس، اتوپیا، چشمان کاملا بسته، انزوا، جشن تولد، شب و سرما، موریانهها، من، خبری نیست، میوه ممنوعه، تردید، بازی و ... برخی از شعرهای کتاب هستند.
در یکی از شعرهای کتاب میخوانیم:
حالا چه فرقی میکند
در کدام شهر زندگی کنی
وقتی طول زندگیات را
آسانسورها
با شتاب طی میکنند
و عرض آن را
متروهای سراسیمه
عمده شعرهای این مجموعه کوتاه هستند و مسائل اجتماعی، عاشقانه دستمایه آنها هستند.
مهدی مظفری ساوجی متولد 1356 در شهر ساوه است. از این شاعر جوان تاکنون مجموعه شعرهای «مجموعه رنگ و سایهها» که در سال 1387 برنده جایزه کتاب سال قیصر امین پور شده است و «سایهام را بر دیوار جا گذاشتهام» و ... منتشر شده است.
مجموعه شعر «شب به شیشه میزند» توسط انتشارات مروارید و در 98 صفحه قطع رقعی با تیراژ 1100 نسخه به چاپ رسیده است.
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