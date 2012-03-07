حسن فرهنگ‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف رمان «باشد می‌گویم» خبر داد و گفت: این رمان بر خلاف سایر آثار نوشته شده من دارای راوی مرد است که برای خودم هم یک اتفاق به حساب می‌آید و جوابی هم برای این سئوال ندارم که بگویم چرا این اتفاق افتاده است.

این نویسنده افزود: شاید فضای این کار با فضای سایر آثار نزدیک به هم باشد و در همان جغرافیای نامشخص اتفاق بیفتد، اما سعی داشتم با تغییر راوی به نوعی به یک تجربه تازه در شخصیت پردازی دست پیدا کنم.

به گفته فرهنگ‌فر این رمان برای انتشار در اختیار نشر چشمه قرار داده شده که با توجه به وضعیت تعلیق این ناشر کسب مجوز انتشار آن هنوز با بلاتکلیفی همراه است.

وی افزود: رمان دیگری نیز با عنوان «گزنه» نوشته‌ام که نزدیک به دوسال است برای کسب مجوز از سوی همین ناشر به وزارت ارشاد رفته است، اما تا این لحظه ناشر عنوان داشته است که اداره کتاب درباره آن پاسخی نداده است.

نویسنده رمان «گمگمه‌های برف» افزود: مجموعه داستان «دلواپس کهرم» را که سال‌ها قبل برنده جایزه ادبی معین و کاندیدای جایزه ادبی اصفهان بود را نیز در دست بازنویسی دارم.

به گفته این نویسنده این رمان به دلیل کم‌کاری ناشر در زمان انتشار به خوبی دیده نشد و وی سعی دارد با این بازنویسی آن را برای تجدید چاپ آماده کند.

«چه زود بزرگ شده‌ام» آخرین اثر داستانی منتشر شده فرهنگ‌فر به شمار می‌رود که در سال جاری منتشر شده است.