طرح "دوست علمی من" در خراسان جنوبی اجرا می شود

سید سعید رضا احمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هدف از برگزاری این طرح هدایت علمی دانش آموزان استعدادهای درخشان و برتر در استان است.

وی افزود: این طرح با حضور هشت نفر از مدرسان نمونه کشوری دانشگاه و آموزش پرورش برای دانش آموزان المپیادی و دانش آموزانی که قصد شرکت در المپیاد را داشته و همچنین رتبه های برتر درسی به مدت سه روز در اردوگاه یادگاران امام (ره)روستای بهلگرد برگزار می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی تصریح کرد: 60 نفر از دانش آموزان برتر مقطع متوسطه استان در این طرح شرکت داشته و آموزش های مربوط به حل مسئله، خلاقیت، مهارت های فنی و مهارت های زندگی را در این طرح فرا می گیرند.

احمدی زاده یادآورشد: افزایش خلاقیت و ابتکار از دیگر فواید این طرح برای دانش آموزان بوده و به تکمیل چرخه نخبه پروری کمک قابل ملاحظه ای می کند.