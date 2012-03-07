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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۹

احمدی زاده به مهر خبر داد:

طرح "دوست علمی من" در خراسان جنوبی اجرا می شود

طرح "دوست علمی من" در خراسان جنوبی اجرا می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی از برگزاری طرح استعداد یابی دوست علمی من برای اولین بار در استان خبر داد.

سید سعید رضا احمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هدف از برگزاری این طرح هدایت علمی  دانش آموزان استعدادهای درخشان و برتر در استان است.

وی افزود: این طرح با حضور هشت نفر از مدرسان نمونه  کشوری دانشگاه  و آموزش پرورش برای دانش آموزان المپیادی و دانش آموزانی که قصد شرکت در المپیاد را داشته و همچنین  رتبه های برتر درسی به مدت سه روز در اردوگاه یادگاران امام (ره)روستای بهلگرد برگزار می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی تصریح کرد: 60 نفر از دانش آموزان برتر مقطع متوسطه  استان در این طرح شرکت داشته و آموزش های مربوط به حل مسئله، خلاقیت، مهارت های فنی  و مهارت های زندگی را در این طرح فرا می گیرند.

احمدی زاده یادآورشد: افزایش خلاقیت و ابتکار از دیگر فواید این طرح برای دانش آموزان بوده و به تکمیل چرخه  نخبه پروری  کمک قابل ملاحظه ای می کند. 

کد مطلب 1553871

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