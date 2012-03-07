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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۸

ثالث هم به جمع ناشران بلاتکلیف پیوست

ثالث هم به جمع ناشران بلاتکلیف پیوست

خبرها از اداره کتاب وزارت ارشاد حاکی از آن است که دیگر کتاب‌های انتشارات ثالث را برای صدور مجوز دریافت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد این ناشر هم به جمع ناشران بلاتکلیف یا معلق پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به نظر می‌رسید با رایزنی هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با مسئولان اداره کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، مشکل انتشارات چشمه حل شود اینبار خبر می‌رسد که نه تنها مشکل این ناشر که مباحثی از تعلیق تا لغو مجوز درباره آن مطرح شده بود، حل نشده است بلکه مشکل جدیدی برای یک ناشر دیگر هم به وجود آمده است.

از صبح دیروز اداره کتاب ارشاد هیچ کتابی را برای بررسی و دریافت مجوز از انتشارات ثالث دریافت نکرده است و همچنین توضیحی مبنی بر دلایل این اتفاق و مدت زمانی که انتشارات ثالث نباید کتاب‌هایش را برای دریافت مجوز چه در حوزه‌ کارهای چاپ اولی و چه تجدید چاپی به اداره کتاب ارائه کند، داده نشده است.

حال باید منتظر ماند تا معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اداره کتاب وابسته به این معاونت، توضیحات رسمی خود را در تایید و یا رد این خبر اعلام کنند.

انتشارات ثالث یکی از ناشران مطرح کشور است که فعالیت خود را از سال 1375 آغاز کرده و تاکنون موفق به چاپ هزاران کتاب ادبی و پژوهشی در ادبیات ایران و جهان شده است.

کد مطلب 1553882

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