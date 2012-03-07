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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۴

مدرس‌خیابانی به مهر اعلام کرد؛

هماهنگی نرخ‌گذاری بورسی کالاهای ‌اساسی با ستاد تنظیم‌ بازار

هماهنگی نرخ‌گذاری بورسی کالاهای ‌اساسی با ستاد تنظیم‌ بازار

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای الزام در هماهنگی نرخ‌گذاری کالاهای اساسی همچون برنج، روغن و شکر در بورس با سیاستهای تنظیم بازار خبرداد و گفت: اجازه سوءاستفاده دلالان از بورس کالا داده نمی‌شود.

حسین مدرس‌خیابانی در گفتگو با مهر گفت: کارگروه کنترل بازار تصمیمی راجع به همگام سازی کارکرد بورس کالا با سیاستهای تنظیم بازار اتخاد کرده است که بر اساس آن، بورس کالا باید نرخ پایه کالاهای اساسی و استراتژیک از جمله روغن، شکر و برنج را با سیاستهای تنظیم بازار هماهنگ کند.

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بورس کالا یک کارکردی در شرایط عادی دارد که مرتبط با عرضه، تقاضا، کشف قیمت و شفافیت است، ولی یکی دیگر از کارکردهای بورس کالا این است که نرخ پایه کالاهایی همچون آهن‌آلات را نیز با ستاد تنظیم بازار هماهنگ کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، به مدیرعامل بورس کالای ایران ابلاغ شده است که راجع به کالاهای اساسی و استراتژیک مثل روغن، شکر و برنج مشابه آهن آلات، نرخ پایه را با سیاستهای تنظیم بازار هماهنگی کند تا واسطه‌ها و دلالان، نتوانند از ظرفیت بورس کالا برای افزایش قیمت کالاها استفاده کنند.

به گفته مدرس‌خیابانی، بورس کالا در این رابطه موظف شده است و کار در حال انجام است.

کد مطلب 1553894

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