طرح امید در زندانهای ایلام در حال اجراست

داراب خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وجود فضای مناسب در زندانها به ویژه در کانون اصلاح و تربیت و بند جوانان، اجرای این طرح گامی اساسی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح رفتارهای زندانیان است.

وی افزود: ارائه آموزه های دینی و اسلامی در قالب طرح امید اثرات مثبت و مفیدی را به همراه خواهد داشت.

خانی اظهار داشت: همه ارگانها و نهادها باید به صورت یکپارچه برای جلوگیری از وقوع جرم در جامعه تلاش و کوشش کنند تا شاهد جامعه ای سالم و عاری از هرگونه مسائل غیراسلامی باشیم.

این مسئول یادآور شد: اجرای طرح امید در زندانهای استان ایلام گامی مهم در جهت سالم سازی جامعه باشد.

وی اضافه کرد: این طرح تا پایان آینده در زندانهای استان ایلام ادامه خواهد داشت.