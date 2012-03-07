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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

انتشار "غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر"

انتشار "غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر"

کتاب "غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر" تألیف حجت الاسلام احمد رهدار از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزای مهر، این کتاب در هفت فصل کلیات، موضع عالمان شیعه در برابر چهره کلامی ـ مسیحی غرب در ایران، موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره سیاسی ـ نظامی غرب تدوین شده است .

موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره اقتصادی غرب، موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره فکری ـ فرهنگی غرب، نیز از دیگر عناوین فصلهای این کتاب است که به جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ضمائم ختم می شود.
 
کتاب "غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر" در 1000 صفحه و 1500 نسخه از سوی گروه مطالعات اسلام و غرب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و توسط اداره نشر این پژوهشگاه منتشر شده است.
کد مطلب 1553898

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