به گزارش خبرگزای مهر، این کتاب در هفت فصل کلیات، موضع عالمان شیعه در برابر چهره کلامی ـ مسیحی غرب در ایران، موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره سیاسی ـ نظامی غرب تدوین شده است .



موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره اقتصادی غرب، موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره فکری ـ فرهنگی غرب، نیز از دیگر عناوین فصلهای این کتاب است که به جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ضمائم ختم می شود.

کتاب "غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر" در 1000 صفحه و 1500 نسخه از سوی گروه مطالعات اسلام و غرب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و توسط اداره نشر این پژوهشگاه منتشر شده است.