اصناف امربه معروف و نهی از منکر را از خود شروع کنند

به گزارش خبرنگار مهر افزود: محمود اسلامی فر شامگاه سه شنبه در گردهمایی بسیجیان پایگاه مقاومت المهدی(عج) بسیج اصناف الهادی شاهرود، افزود: بازاریان با رعایت قوانین خرید و فروش و کسب روزی حلال و رفتار خوب با مردم امربه معروف عملی را در دستور کار قرار دهند و دیگران را با عمل خود به کارهای نیک و ثواب دعوت نمایند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود همچنین با تجلیل از حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم باعث ناامیدی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا شد و نشان داد که انقلاب اسلامی به پشتیبانی ملت و رهبری انقلاب به پیش می رود و هیچ مانعی نمی تواند سد راه این ملت شود.

وی با اشاره به پایان سال و خرید مردم برای سال نو گفت: اصناف و بازاریان باید در برخورد با مردم، انصاف را مد نظر داشته و اجناس خود را بفروش برسانند.

اسلامی فر با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در سالن شهید اکبری شاهرود گفت: در این نمایشگاه کلیه مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت دولتی و زیر قیمت بازار جهت رفاه حال مردم عرضه شده است.

نمایشگاه بهاره شاهرود از تاریخ 16 اسفند به مدت 10 روز از ساعت 9 تا 22 برای بازدید و خرید مردم دایر است.