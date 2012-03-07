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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۵

درواپسین روزهای سال؛

رونمایی "مرادو" در شهر تماشا/ چراغ سینمای کرمان روشن شد

رونمایی "مرادو" در شهر تماشا/ چراغ سینمای کرمان روشن شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فیلم سینمایی "مرادو" برای اولین بار در سینما شهرتماشای کرمان اکران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی مرادو سرانجام با طی مراحل مختلف ساخت سه شنبه شب در سینما شهر تماشای کرمان اکران شد.

در مراسم رونمایی و اکران این فیلم از دست اندرکاران این اثر هنری به ویزه نویسنده کتاب و کارگردان فیلم تجلیل شد.

محمدعلی آزادی‌خواه نویسنده کتاب مرادو و مجتبی صفر علیزاده کارگردان این فیلم هستند.

استاندار کرمان در این مراسم اظهارداشت: مرادو آغاز کار فیلم سازی در کرمان است و باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.

اسماعیل نجار تصریح کرد: سینما به دلیل تاثیر گذاری بالا از اهمیت بالایی برخوردار است و مدیریت استان در راستای رونق این هنر حمایتهای لازم را انجام می دهد.

همچنین مدیرعامل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان کرمان نیز در این مراسم خواستار توجه بیشتر به سینمای کودک شد و گفت: به نظر می رسد در شرایط کنونی سینمای ایران این بخش سینما می توان این صنعت را از رکود خارج کند.
 
سید صادق رضایی افزود: در این راستا در کرمان قدمهای بلندی برداشته است که ساخت مرادو در این زمینه اقدامی شجاعانه و تحسین برانگیز است.
 
وی ادامه داد: در سالهای اخیر شاهد رکود سینما هستیم و به نظر می رسد راه نجات سینما در ایران سینمای کودک است.
 
رضایی افزود: با ساخت چنین فیلمهایی شاهد حضور دوباره خانواده ها در سینماها خواهیم بود.
کد مطلب 1553901

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