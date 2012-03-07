کتاب انگلیسی یک استاد علی آبادی در کرواسی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کبیرنجفی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک این واحد دانشگاهی به عنوان تنها نویسنده ایرانی در چاپ این کتاب که از سوی ناشر بین المللی و معتبر مهندسی INTECH در کشور کرواسی به چاپ رسیده، مشارکت داشته است.

شایان ذکر است در فصل پنجم کتاب مذکور که توسط این عضو هیئت علمی نگارش شده است.

مسئله انتقال گرمای رسانایی غیرخطی یک بعدی و دو بعدی در شرایط گذرا (ناپایدار و متغیر با زمان)

(Nonlinear Transient Heat Conduction Equations) با درجه غیرخطی n و همچنین در نظر گرفتن ضریب هدایت وابسته به دما در فرم غیرخطی (Nonlinear Temperature Dependence of Heat Conductivity) برای اولین بار از طریق دو روش تحلیلی جدید(G’/G)-expansion method و Exp-function method ، بررسی شده که منجر به استخراج عمومی ترین و دقیق ترین جوابهای ممکن در ادبیات فن شده است.

گفتنی است فصل حاضر، توسط اساتید خبره در این زمینه و همچنین هیات تحریریه ناشر مربوط از جمله پروفسور دکترProf. Dr. Vyacheslav Vikhrenko طی دو مرحله داوری شده و مورد تایید و پذیرش واقع شده است.

اسامی اساتید و پژوهشگران مطرح جهان از کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، فرانسه و ... در لیست نویسندگان این کتاب نیز به چشم می خورد.