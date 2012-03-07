آماده جنگ با سودان جنوبی هستیم/ حکم بازداشت مقامات سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "عمر حسن البشیر" رئیس جمهور سودان روز گذشته (سه شنبه) اعلام کرد که سودان جنوبی جنگ علیه سودان را آغاز کرده و این کشور آماده جنگ با سودان جنوبی است.

وی افزود: در صورتی که جنگ به ما تحمیل شود ما آماده جنگیدن خواهیم بود.

البشیر در بخش دیگر سخنان خود در واکنش به صدور حکم بازداشت برخی مقامات سودان از جمله وزیر دفاع از سوی دادگاه جنایی بین المللی گفت: صدور این احکام یک اقدام سیاسی و از نظر ما بی اهمیت است.

رئیس جمهور سودان در ادامه صدور چنین احکامی را نشان شرف برای مقامات سودان دانست. گفتنی است دادگاه جنایی بین المللی اخیرا حکم بازداشت "عبدالرحیم محمد حسین" وزیر دفاع سودان را به اتهام مشارکت در نسل کشی دارفور در سال 2003 صادر کرده است.

از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای از درگیری های اخیر در مرزهای سودان و سودان جنوبی ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه از کشورهای مذکور خواسته شده است هیچ اقدام تحریک آمیزی را برای بر هم زدن امنیت و ثبات دیگری مرتکب نشوند و گروه های مسلح یکدیگر را حمایت نکنند.

در بخش دیگر بیانیه بر ضرورت ارسال کمک های انسانی به ایالات جنوب کردوان و نیل آبی در مرزهای سودان تاکید شده است.

نیروهای سودان از ژوئن 2011 در حال مبارزه با شورشیان ایالت کردوان هستند و همچنین از سپتامبر سال گذشته میلادی نیز در حال مقابله با شورشیان ایالت نیل آبی هستند. این 2 ایالت از مناطق درگیر در مرزهای سودان و سودان جنوبی است.