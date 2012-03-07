واگذاری طرحهای خوداشتغالی در شهرهای زیر 20 هزار نفر به کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید سه شنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان با اشاره به موفقیتهای بی نظیر استان هرمزگان در زمینه اشتغالزایی، اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در کشور 40 درصد است در حالی که این رقم در استان هرمزگان 80 درصد و در اداره کل کمیته امداد هرمزگان نیز بیش از 120 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه مشاغل خانگی نیز میانگین ایجاد اشتغال در کشور 10 درصد بوده در حالی که این رقم در هرمزگان 60 درصد و در کمیته امداد هرمزگان 80 درصد بوده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی با اشاره به برگزاری جشن خودکفایی مددجویان کمیته امداد طی سال جاری، بیان داشت: طی سال جاری با برگزاری جشنی 80 هزار خانواده از حمایت کمیته امداد خارج شدند که میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ها از 400 هزار تومان الی چهار میلیون تومان بوده است و این خانواده ها در کنار خود برای 300 هزار نفر دیگر نیز اشتغال ایجاد کرده اند.

امید افزود: برای سال آینده نیز هدفگذاری ما ایجاد 270 هزار شغل در کمیته امداد و از تحت پوشش خارج شدن 110 هزار خانواده است.

وی با اشاره به واگذاری اجرای طرحهای خوداشتغالی در روستاها به کمیته امداد، تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی اشتغال کشور از سال 91 مسئولیت اجرای تمام طرحهای خوداشتغالی در شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها به کمیته امداد امام خمینی واگذار شد در حالی که پیش از این تنها مسئولیت اجرای طرحهای خود اشتغالی مددجویان بر عهده کمیته امداد بود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی با اشاره به یکه تازی کمیته امداد در زمینه صنایع دستی در کشور، عنوان کرد: طی سال جاری بیش از 40 هزار متر فرش توسط مددجویان کمیته امداد در کشور تولید شد و کمیته امداد با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان این محصولات را خریداری و در بازارهای فرش به فروش رساند.