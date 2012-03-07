ابوترابی در گفتگو با مهر: همه نامزدهای انتخابات پیروز شدند

حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: تمامی نامزدهایی که با انگیزه خدمت و حضور حداکثری مردم در رقابت های انتخاباتی حضور یافتند پیروز صحنه شدند و شکست خورده کسی است که نتواند در چهارچوب وظایفی که برای او ترسیم شده حرکت کند، چه به مجلس برود و چه به مجلس راه نیافته باشد.

معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن تشکر از نامزدهایی که اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده بودند، گفت: امیدوارم نامزدهایی که نتوانستند به مجلس راه یابند برای انجام وظیفه و خدمت به مردم در هر عرصه و مسئولیتی که قرار می گیرند با اعتقاد و استفاده از دانش،علم و تجربه ای که بدست آورده اند قدم بردارند.



