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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۸

ابوترابی در گفتگو با مهر: همه نامزدهای انتخابات پیروز شدند

ابوترابی در گفتگو با مهر: همه نامزدهای انتخابات پیروز شدند

معاون امور قوانین مجلس با بیان اینکه همه نامزدهای انتخابات مجلس نهم پیروز صحنه شدند، گفت: شکست خورده کسی است که نتواند در چهارچوب وظایفی که برای او ترسیم شده حرکت کند.

حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: تمامی نامزدهایی که با انگیزه خدمت و حضور حداکثری مردم در رقابت های انتخاباتی حضور یافتند پیروز صحنه شدند و شکست خورده کسی است که نتواند در چهارچوب وظایفی که برای او ترسیم شده حرکت کند، چه به مجلس برود و چه به مجلس راه نیافته باشد.

معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن تشکر از نامزدهایی که اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده بودند، گفت: امیدوارم نامزدهایی که نتوانستند به مجلس راه یابند برای انجام وظیفه و خدمت به مردم در هر عرصه و مسئولیتی که قرار می گیرند با اعتقاد و استفاده از دانش،علم و تجربه ای که بدست آورده اند قدم بردارند.
 
 
کد مطلب 1553916

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