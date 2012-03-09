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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

همایش "ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی" برگزار می شود

همایش "ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی" برگزار می شود

به همت مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) نخستین همایش فقه حکومتی با عنوان "ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی" خردادماه سال آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر پرداختن حوزه‌های علمیه به همه زوایای مسائل فقه حکومتی و بررسی چالش‌های پیش روی حکومت اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مصمم شد مسائل مربوط به فقه حکومتی را مورد بررسی قرار دهد.
همایش ملی فقه حکومتی به همت شورای فقه و اصول موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خردادماه سال آینده در قم برگزار می‌شود. مقدمات برگزاری این همایش ملی انجام شده و فراخوان مقالات نیز در محورهای مختلف منتشر شده که صاحب نظران و اساتید حوزه تا ۲۰ فروردین ماه سال ۹۱ مهلت دارند مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
 

محورهای شاخص این همایش و فراخوان عبارتند از: 
- چیستی فقه حکومتی
- چرایی و ضرورت فقه حکومتی
- سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه
- نظام موضوعات و مسائل فقه حکومتی
- فقه پول و بانک
- فقه بازارهای سرمایه
- فقه روابط بین الملل
- فقه حقوق بشر
- فقه حقوق زنان
- فقه اقلیت های دینی
- فقه رسانه
- شخصیت حقوقی سازمان ها با رویکرد فقهی
- فقه و محیط زیست
به دلیل تعدد موضوعات فقه حکومتی و عدم گنجایش موضوعات آن در یک همایش قرار شد تا سلسله همایش‌هایی با عنوان فقه حکومتی برگزار شده و در هر همایش نیز موضوعات خاصی مورد بررسی قرار گیرد.
نخستین همایش از سلسله همایش‌های فقه حکومتی نیز خردادماه سال آینده با عنوان «ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی» در تالار اجتماعات موسسه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در فراخوان مقالات این همایش باید مقالات خود را تا ۲۰ فروردین ماه سال ۹۱ براساس محورهای ذکر شده حداکثر در ۳۰ صفحه ۳۰۰ کلمه‌ای در محیط word حروف‌چینی و از طریق پست الکترونیک به  نشانی hamayesh@qabas.net ارسال کنند. همچنین علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های ۲۱۱۳۴۲۹-۲۹۰۹۰۹۹-۰۲۵۱ تماس حاصل کنند.
کد مطلب 1553917

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