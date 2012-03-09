به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر پرداختن حوزه‌های علمیه به همه زوایای مسائل فقه حکومتی و بررسی چالش‌های پیش روی حکومت اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مصمم شد مسائل مربوط به فقه حکومتی را مورد بررسی قرار دهد.

همایش ملی فقه حکومتی به همت شورای فقه و اصول موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خردادماه سال آینده در قم برگزار می‌شود. مقدمات برگزاری این همایش ملی انجام شده و فراخوان مقالات نیز در محورهای مختلف منتشر شده که صاحب نظران و اساتید حوزه تا ۲۰ فروردین ماه سال ۹۱ مهلت دارند مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.



محورهای شاخص این همایش و فراخوان عبارتند از:

- چیستی فقه حکومتی

- چرایی و ضرورت فقه حکومتی

- سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه

- نظام موضوعات و مسائل فقه حکومتی

- فقه پول و بانک

- فقه بازارهای سرمایه

- فقه روابط بین الملل

- فقه حقوق بشر

- فقه حقوق زنان

- فقه اقلیت های دینی

- فقه رسانه

- شخصیت حقوقی سازمان ها با رویکرد فقهی

- فقه و محیط زیست