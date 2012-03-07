ضرورت توجه جدی دولت به رفاه کارگران بازنشسته و مستمری بگیران

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم صادق زاده در این نامه ضمن قدردانی از خدمات رئیس جمهور و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دست اندرکاران جامعه کارگری و بازنشستگان تاکید کرده است: بازنشستگان و مستمری بگیران که عمر گران بهای خویش را در سنگرهای تولیدی و صنعتی و خدماتی سپری نموده اند امروز در دوران حکومت اسلامی باید از رفاه نسبی درآخرین سال های زندگی خود در کنار خانواده هایشان برخوردار باشند.

وی در این نامه با اشاره به قرار گرفتن همه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شمول قانون افزایش مقرری بیمه شدگان، تصریح کرده است: افزایش حقوق این قشر می بایست براساس تورم رسمی بانک مرکزی در سال 89 به میزان 10.08در صد و در سال 90 به میزان می بایست 12.01 درصد افزایش می یافت که متاسفانه مجموع افزایش دو سال فقط 16 درصد بود که دولت از این بابت به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بدهکار است.

صادق زاده در این نامه با اشاره به اینکه که تمامی درخواست ها و پیگیری مطالبات مسلم این قشر از طریق کانون های بازنشستگی استانها و شهرستانها در سراسر کشور انجام می پذیرد، یادآور شده است: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از این کانون ها انتظار دارند که افزایش حقوق ها به صورت واقعی تحقق یابد.

وی با اشاره به اقداماتی که در این مورد صورت گرفته و دادنامه ای که به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده، تصریح کرده است: متاسفانه این دادنامه بعد از بررسیهای یک سویه بی نتیجه ماند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه با اشاره به افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال های اخیر یادآور شده است: ما هیچ وجه مانع افزایش حقوق آنان نیستیم بلکه خواستار توجه به چگونگی زندگی ومعاش بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بوده و انتظار داریم فرقی بین بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نباشد چرا که هر دو در لوای یک کشور زندگی می کنند.

صادق زاده در بخش پایانی این نامه با تاکید بر پرداخت مطالبات سالهای قبل کارگران بازنشسته و مستمری بگیران و رعایت عدالت در پرداخت حقوق آنان تصریح کرده است: انتظار داریم که برای سال91 فاصله میزان حقوق ومستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری در افزایش سال جدید مدنظر قرار گیرد و افزایش واقعی توام با عدالت و محاسبه بدهی سالهای قبل باشد تا این افراد که خردمندان و مربیان جامعه هستند در آخر عمر پیش اهل وعیال و خانواده شرمنده نباشند.