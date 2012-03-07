روحانیت تولید و توزیع کننده فرهنگ در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از چهره های برتر تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: روحانیت سعی دارد ضمن استخراج درسهای زندگی از متون دینی، آنها را به مردم عرضه کند.

وی با اشاره به نقش مؤثر منبر در شکل ‌دهی فرهنگ عمومی بیان کرد: "خطابه" یک فن از صناعات خمسه است و خطبا و مبلغان همواره حلقه وصل مردم به مرجعیت بوده و هستند.

حوزه علمیه و سازمان تبلیغات نسبت به آموزش خطیب جمعه اقدام کنند

این مسئول با اشاره به وجود 700 امام جماعت در سراسر کشور ادامه داد: با این وجود، همچنان احساس کمبود خطیب جمعه نیاز می شود و متأسفانه آموزشی در این زمینه در حوزه عملیاتی وجود ندارد و چه نیکوست حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی بر این نکته توجه داشته باشند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در این مراسم یادآور شد: باید سازمان تبلیغات اسلامی از این اعزه و بزرگواران تجلیل کند.

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی به خطابه های بی نظیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که تمام پیش ‌بینی ها و تحلیل های دشمنان را نقش بر آب می‌ کند.

وی اضافه کرد: اکنون نگاه خطبای ما به سخنان مقام معظم رهبری، بسیار خوب و ایده‌آل است و بدون این ‌که به صورت سازمانی، بر تحلیل و ترویج سخنان ایشان تأکید کنیم، خود خطبا به صورت هوشمندانه، پیامهای، رهبری را می گیرند و در منبر منعکس می ‌کنند.