زیرساختهای اساسی در شهرکهای صنعتی گلستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان صبح چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بندرگز افزود: بخش زیادی از مشکلاتی که امروز گریبانگیر واحدهای صنعتی شده، ضعف مدیریت و ناتوانی در عرصه رقابت تولید محصولات است.

وی اظهار داشت: متاسفانه مدیران برخی از واحدهای تولیدی در زمان ارائه طرح صنعتی، پیش بینی درستی از هزینه های احداث یک واحد تولیدی نداشته اند.

وی افزود: شرکت شهرک های صنعتی تاکنون حمایت های موثری در حوزه آموزش، مشاوره واحدهای صنعتی و کمک های فنی و اعتباری از واحدهای تولیدی داشته است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز گفت: استانداری تمام تلاش خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به کار می گیرد.



وفائی افزود: تعداد قابل توجهی از مدیران واحدهای تولیدی مشکلات خود را با استانداری مطرح که با پیگیری استانداری و همکاری دستگاههای مرتبط نظیر شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنعت ، تجارت و معدن و بانک های عامل بخشی از این مشکلات مرتفع شد.



وی با اشاره به اینکه تعامل خوبی بین استانداری و دستگاههای اجرایی بخش صنعت وجود دارد تاکید کرد: مدیران واحدهای تولیدی می توانند مشکلات خود را در چنین نشست هایی مطرح و دستگاههای مرتبط نیز در خصوص رفع آن اقدام کنند.