نتیجه قطعی انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کل استان البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه قطعی اولین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کل استان البرز در سال جاری اعلام شد.



کرج پس از گذشت سه روز حق اعتراض قانونی به نتایج انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز و عدم دریافت هیچگونه اعتراض به هیئت نظارت بر انتخابات کانون تا آخرین وقت اداری روز دوشنبه 24 بهمن ماه سال جاری تا نتیجه انتخابات قطعی اعلام شد.



آخرین مهلت سه روزه مذکور در قانون با تعطیلات رسمی روز جمعه و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مصادف شد که دو روز دیگر نیز به مهلت مذکور اضافه شد.



هیئت نظارت بر انتخابات کانون در طبقه همکف شورای حل اختلاف به منظور اخذ اعتراضات احتمالی استقرار شد.



اسامی هشت نفر از نامزدهای هیئت مدیره کانون که در انتخابات مورخ 19 بهمن ماه سال جاری برگزار شد، بیشترین رأی را از کل تعداد 226 رأی مأخوذه کسب کرده اند.



کانون وکلای دادگستری استان البرز پس از اهتمام و تلاش های پیگیرانه ریاست دادگستری کل استان البرز به طور مستقل در استان البرز راه اندازی شد که این امر در تسهیل امور و ارایه خدمات به شهروندان این استان سهم قابل توجهی را ایفا می کند.



هما داوودی گرمارودی، مسلم عبداللهی، عباس زکیخانی و محمد جواد سالمی پاریزی از اعضای اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کل استان البرز هستند.



هاجر احمدنیا، علیرضا پاک نژاد و قدرت اله فرح بخش از اعضای علی البدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز هستند.