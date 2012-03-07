یک میلیارد تومان برای راه اندازی مرکز تحقیقات رفتاری ایلام نیاز است

خیرالله اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراحل قانون واگذاری عملیات احداث اولین مرکز تحقیقات بیماریهای رفتاری استان ایلام در حال انجام است.

وی ادامه داد: مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون تومان اعتبار برای ساخت این مرکز برآورد شده است در صورت استقبال پیمانکاران واجد شرایط به زودی عملیات آن آغاز می شود.

این مسئول تصریح کرد: احداث مرکز بیماریهای رفتاری یکی از نیازهای مهم و مبانی استان ایلام بوده که با ساخت این مرکز تمام رفتارهای مربوط به بیماریهای رفتاری در این مرکز انجام می شود.

اسداللهی بیان داشت: مرکز تحقیقات بیماریهای رفتاری در محل پردیس دانشگاهی بانگنجاب ساخته می شود.

وی افزود: مرکز یاد شده در زمینی به مساحت بیش از هزار و 600 مترمربع و در سه طبقه ساخته می شود و دارای سالن اجتماعات و سالنهای مجزا برای برگزاری کلاسهای مربوط و کارگاه های آموزشی در زمینه بیماریهای رفتاری خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: راه اندازی مرکز تحقیقات بیماریهای رفتاری در استان ایلام زمینه انجام مطالعات تحقیقات و پژوهش در خصوص بیماریهای رفتاری را فراهم می کند.