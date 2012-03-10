"حماسه و مهربانی" با صداپیشگی بهنام تشکر تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن "حماسه و کودکی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عیسی شهرکی برای مخاطب کودک و نوجوان تولید شده و درباره سینا پسر بچه‌ای باهوش و بازیگوش است که همراه خواهر خود، شیما با مادر و پدربزرگشان زندگی می‌کنند. پدر سینا و شیما در جنگ به شهادت رسیده و آنها با خانواده عمو مرتضی که از همرزمان پدرشان بوده و مجروح شیمیایی است در ارتباط هستند.

این داستان با مسائل امروز در جریان قرار می‌گیرد و در انتهای داستان خانواده سینا و شیما برای زیارت عازم قم و عمو مرتضی به همراه خانواده برای بازدید از مناطق جنگی راهی شلمچه می‌شوند.

مفاهیمی مانند شهادت و دفاع مقدس محور اصلی این داستان است که کودکان و نوجوانان را در طی این مسیر با خود همراه می‌کند و مفاهیمی چون ایثار و رشادت را به آن‌ها می‌آموزد و آن‌ها را با شهیدان و خاطرات دفاع مقدس آشنا می‌سازد.

سرپرستی گروه صداپیشگان این انیمیشن را کوروش زارع پناه برعهده دارد و علی میلانی، بهاره کاظمی، اشکان صادقی، اعظم حبیبی، رضا یزدانیان، ندا آسمانی، بهنام تشکر، رکسانا گلزاده، علی باقرلی، تینا هاشمی، شهاب ایلکا و رضا پور عزیز صدا پیشگان آن هستند.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از مجری طرح : صدیقه دهمرده، برنامه ریزی تولید : محمود قزلباش، تدوین : سعید ملاتی، هماهنگی تولید: حمید جعفری، گروه انیماتور: سید رضا عصایی، امیر پا افشار، آرش تاجیک، سعید ندافی سالک ده، مهدی درویشانی، بهزاد صفایی، رندر و کامپوزیت: امید حسینی، نویسندگان: بهنام فیاضی، افسانه ملاتی، گروه طراح و گرافیست:

بیتا علی آبادی، پویا رئیسی، مصطفی اقبالی، گروه مدلینگ: امید جعفری، بهزاد صفایی، سید رضا عصایی، سعید ملاتی، خلیل خلیلیان، مدیر صدابرداری: فرشاد رمضانی.