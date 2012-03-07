ارگ ریگان زیر شن مدفون شد/ تلاش اهالی روستا برای نجات قلعه تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان دارای تمدنهای باستانی بسیاری است که می توان به تمدن خبیص در شهداد و تمدن ارت در جیرفت و همچنین تمدن عظیم ارگ بم و تمدن قلعه عسکر در شرق استان اشاره کرد.

از سوی دیگر وجود قلعه های تاریخی آثار سفالینه در شرق کرمان در شهرستان ریگان نشان می دهد در این منطقه نیز محوطه های باستانی وجود دارد که هنوز مورد توجه مسئولان مربوط قرار نگرفته است.

در واقع شهر ریگان بنا به استاند به منابع تاریخی روزگاری همطراز با شهر بم و از اهمیت بالایی در راه ابریشم برخوردار بوده است و به همین دلیل در این مسیر قلعه ها و کاروانسراهای متعددی ساخته شده است.

قلعه ها و کاروانسراهای ریگان بر اثر طوفان شن به زیر خاک می روند

از جمله قلعه ای تاریخی در روستای "پشت ریگ" است که به دلیل بی توجهی در نگهداری آن و بروز طوفانهای شن به مرور به زیر شنهای روان فرو رفته است و رو به فراموشی است.

هفته گذشته مردم روستا برای قدردانی و احترام به نیاکانشان اقدام به بیرون آوردن این قلعه با بیل و کلنگ از زیر شنهای روان کردند که در این میان جای مسئولان مربوط و اقدامات علمی و تخصصی شان خالی بود.

اما اهالی روستای علی آباد پشت ریگ ریگان در اقدامی بنای تاریخی خود را که در حال مدفون شدن در زیر شنها بود نجات دادند.

دهیار روستا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه در این روستا طوفانهای شدید شن همه روزه مشکلاتی را ایجاد می کند این بنای تاریخی مورد محاصره شن قرار گرفته و در حال نابودی است.

عکس تزئینی است

علی ابراهیم پور می گوید: در اثر نابود شدن این بنا هویت روستایمان از بین می رود به همین جهت تمامی جوانان و مردم مصمم شدند تا با همکاری یکدیگر این بنای تاریخی را حفظ کنیم.

تلاش یک هفته ای روستائیان برای نجات قلعه باستانی

وی افزود: قدمت این قلعه تاریخی به دوران صفویه و حتی ماقبل آن برمی گردد و مایه افتخار مردم این روستا است به همین جهت اکنون یک هفته است که مشغول جمع آوری ریگهای اطراف آن هستیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ریگان در این خصوص اظهارداشت: تعداد بناهای تاریخی در اطراف شهرستان زیاد است اما پنج بنای تاریخی در شهرستان برای ثبت به میراث ارسال شده که فقط یک بنای تاریخی به ثبت رسیده است.

شهر باستانی ریگان به دلایل نا مشخص از بین رفته است

وی افزود: شهر قدیم و با عظمت ریگان به دلایل غیر قابل مشخص رونق خود را از دست داده که آثار به جای مانده نشان از گستردگی و جمعیت بالا در این شهر داشته است.

اسد ابادی گفت: آثار سفالینه و زیست انسانی حد فاصل شهر فعلی ریگان تا روستاهایی گزان خواص، دهگود و سنگ اباد در وسعت 20تا 30کیلومتری مربع باقی مانده است.

مقبره شاه خورشید تنها بنای ثبت شده ریگان

وی تنها بنای ثبت شده از پنج بنای ارسالی را مقبره شاه خورشید عنوان کرد و تصریح کرد: این مقبره در روستای گزان خواص حد فاصل پنج کیلومتری جنوب غرب ریگان واقع شده است و فاصله آن تا شهر قدیم ریگان 500متر و بنا به صورت مربع و در اضلاع 7.5 در 7.5 متر ساخته شده و به دختر اسفندیار تعلق دارد.

شاه خورشید در زمین لرزه 6 ریشتری ریگان خسارت دید و هنوز مرمت نشده است

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی ریگان گفت: این بنای تاریخی در زلزله سال گذشته دچار خسارت شد که اداره کل میراث مبلغ 100میلیون ریال برای مرمت آن اختصاص داد که تاکنون برای مرمت آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

اسد آبادی ادامه داد: چهار بنای تاریخی دیگر شامل گزان خواص دهگود سنگ آباد و سردرب وزیری ریگان برای ثبت فرستاده شدند که تاکنون هیچ اقدامی برای ثبت انها صورت نگرفته است.

وی افزود: به دلیل وزش طوفانهای شدید شن و شرایط آب وهوایی ریگان این بناهای تاریخی در حال تخریب هستند که نیاز به مرمت و تامین اعتبار از سوی اداره کل میراث دارند.