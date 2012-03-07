به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه سه شنبه در دیدار مسئولان کانون‌های عالی مساجد کشور اظهار داشت: یکی از اولین اقدام‌های پیامبر(ص) ساخت مسجد بود و ایشان در مسجد کلیه کارهی حکومتی را انجام می‌دادند.



وی گفت: امروز جوانانی که با قرآن سر و کار دارند کمتر گناه می‌کنند، چرا که خداوند به قران برکتی داده است که هر کس با آن انس بگیرد کمتر دچار گناه می‌شود.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه امروز در دنیا فساد از زمین و آسمان می‌بارد افزود: در برابر این همه تهاجم نمی‌توان تنها به منبر و خطابه اکتفا کرد و در این راستا باید از ابزار‌ها و شیوه‌های جدید همچون آموزش، تفسیر و مفاهیم قرآن و برگزاری اردوه‌های علمی و سیاحتی استفاده کرد.



وی ادامه داد: متاسفانه امروز گاهی می‌بینیم که دختران وقتی وارد دانشگاه می‌شوند حجاب دارند، اما وقتی از آن خارج می‌شوند بی‌حجاب و بی‌تقوا می‌شوند.



آیت الله سبحانی با بیان اینکه در روایات آمده است که در روز قیامت قرآن، مسجد و عالم از انسان گله و شکایت می‌کند افزود: باید با انواع برنامه‌های قرآنی و هنری و معارف اهل بیت(ع) جوانان را به این سمت کشاند تا از گناه دور شودند.



وی با بیان اینکه اکتفا کردن به تفسیر قرآن کافی نیست بلکه باید به معارف قرآن هم توجه کرد افزود: جامعه‌ای که قرآن در آن است همه چیز دارد و اگر قرآن را کنار بگذارد همه چیز را از دست داده است.



این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه باید حرف دشمن را شنید و اگر اشکال و ایرادی وجود داشت آن را برطرف کرد، افزود: ما در گذشته توجه کمی به قرآن داشتیم اما امروز شاهدیم که حافظان بسیاری در کشور وجود دارند.

