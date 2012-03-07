برنامه هسته ای ایران تهدید نیست/ مذاکرات را سریعتر آغاز کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" که شب گذشته نخستین کنفرانس خبری خود را در پنج ماه اخیر در کاخ سفید برگزار می کرد با بیان این مطلب در ادامه با انتقاد از اظهارت نامزدهای حزب جمهوریخواه که از لزوم حمله به ایران سخن می گویند آنها را به دلیل سخنان اغراق آمیز مورد انتقاد قرار داد و گفت : شما از درک هزینه های جنگ عاجز هستید.

وی در انتقاد از اظهارت جنگ طلبانه افرادی چون میت رامنی نیز گفت : این بازی نبوده و هیچ چیزی درباره آن اتفاقی نیست.

رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود گفت : این تفکر که برخی از ما داشته و می گوئیم که باید ظرف یک هفته، دو هفته، و یا یک ماه یا دوماه تصمیم بگیریم بر اساس حقایق شکل نگرفته است. دیپلماسی در برابر ایران بر بمباران این کشور ارجحیت دارد.

اوباما همچنین با یادآوری خاطرات خود از نوشتن نامه های تسلیت به خانواده های قربانیان جنگ و دیدار با نظامیان مجروح گفت : وقتی که بی توجهی برخی افراد به هزینه های جنگ و سخنهای آنها درباره حمله را می بینم، هزینه های جنگ را به یاد می آورم . گاهی اوقات ما این هزینه ها را تحمل می کنیم اما درباره آن فکر می کنیم. ما با این موضوع سیاست بازی نمی کنیم . زمانیکه ما درباره جنگ فکر نکرده و این موضوع در سیاست پیچیده می شود ما دچار اشتباه خواهیم شد.

با این وجود اوباما خاطرنشان کرد که وی دستیابی ایران به سلاح هسته ای را تحمل نخواهد کرد، سیاست بازدارندگی را رها نکرده و آماده است تا در فرصت مناسب دست به حمله بزند.

باراک اوباما همچنین مدعی تاثیر گذاشتن تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و اروپا بر ایران شد و پیش بینی کرد که ممکن است در دور اول مذاکرات 1+5 با ایران پیشرفتی حاصل نشود.

اوباما در حالی از تهدید نبودن برنامه هسته ای ایران و لزوم آغاز سریع مذاکرات 1+5 با ایران سخن می گوید که در روزهای گذشته "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به واشنگتن سفر کرده و در مذاکره با رئیس جمهور آمریکا از لزوم حمله به ایران سخن گفته بود.

اوباما در شرایطی از لزوم مذاکره با ایران سخن می گوید که به تازگی و در پی نامه نگاری های انجام شده میان ایران و کشورهای عضو 1+5، طرفین آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات اعلام کرده اند.