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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

امروز در مجلس؛

کلیات قانون وزارت نفت تصویب شد

کلیات قانون وزارت نفت تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی موافقت کردند که براساس آن ‌وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور حاکمیتی و سیاست گذاری، امور اجرایی، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و همچنین امور بین‌الملل مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت را در دستور کار داشتند.

یک فوریت این طرح در جلسه 19 مهرماه سال جاری مجلس  به تصویب رسیده بود.

نمایندگان مجلس با 124 را ی موافق، 18 رای مخالف و 16 رای ممتنع از197 نماینده حاضر با کلیات این طرح یک فوریتی موافقت کردند. 39 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور حاکمیتی، سیاست گذاری، نظارتی، اجرایی، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و امور بین‌الملل و همچنین امور منابع انسانی، عملی و فناوری تعیین خواهد شد.

گزارش تکمیلی از اظهارات موافقان و مخالفان با کلیات این طرح متعاقباً منتشر می‌شود.

طرح یک‌فوریتی قانون وزارت نفت 17 ماده دارد. 

کد مطلب 1553954

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