سه کرسی نمایندگی هرمزگان سهم جبهه متحد/جراره جوانترین نماینده بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی نمایندگان منتخب خود را راهی بهارستان کرد که مردم استان هرمزگان با حضور پر شور و حماسه ساز در پای صندوقها، رای اعتماد به تصاحب سه کرسی از پنج کرسی به سه کاندیدای جبهه متحد اصولگرا و راهی کردن جوانترین کاندید به بهارستان و انتخاب شهردار سابق بندرعباس ره آورد انتخابات در هرمزگان بود.

حضور 72 درصدی دلاورمردان خلیج فارس در انتخابات برگ زرین دیگری در افتخارات جنوبی ترین استان کشور رقم زد و نشان داد این خطه از سرزمین ایران گوش به فرمان مقام معظم رهبری همیشه در صحنه خواهد بود و از آرمانهای انقلاب، کیان، عزت جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد.

کرسیهای نماینگی هرمزگان به اصولگرایان رسید

از مجموع 951 هزار و 181 واجد شرایط رای دادن در استان هرمزگان 676 هزار و 221 نفر در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی شرکت کردند تا انتخابات مجلس نهم در حالی پایان یابد که ابوالقاسم جراره(جبهه پایداری) با کسب 127 هزار و 271 رای، محمد آشوری تازیانی(جببه متحد اصولگرا) با 112 هزار و 895 رای، منصور آرامی (جبهه متحد اصولگرا) با 102 هزار و 96 رای از حوزه انتخابیه بندرعباس، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی (جبهه متحد اصولگرا) با 101 هزار و 324 رای از حوزه انتخابیه میناب و احمد جباری با 54 هزار و 764 رای از حوزه انتخابیه بندرلنگه به عنوان اصولگرایان هرمزگانی توانستند با کسب حد نصاب آرای ماخوذه راهی مجلس شوند.

سید مصطفی ذوالقدر، محمد آشوری تازیانی، محمد امین فرج زاده، احمد جباری و سید علی میرخلیلی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس هشتم بودند که در انتخابات مجلس نهم گرایش مردم به انتخاب نمایندگان جدید موجب شد تا از پنج نماینده دوره قبل تنها دو نماینده در مجلس نهم ماندگار شوند و سه نماینده جوان با تفکرات جدید و نو وارد عرصه نمایندگی شوند.

"جوانی را امید ره کنیم"

ابوالقاسم جراره دهم شهریورماه 1360 در خانواده ای اصیل و مذهبی در محله نخل ناخدای بندرعباس به دنیا آمد، پس از طی دوران تحصیل سمتهای مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان، مدیر سازمان ملی جوانان، عضو کمیته سیاسی امنیتی پدافند غیرعامل استان، مشاور استاندار و رئیس گروه مشاوران جوان، استاد دانشگاه، دبیر کمیسیون کارگری استان، دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان، دبیر کمیسیون دانشجویی استان، دبیر کمیسیون اقوام و فرق استان، دبیر جشنواره سراسری حضرت علی اکبر (ع) در استان، دبیر جشنواره های اتفاق و اوقات فراغت استان، عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان مجلس هشتم، تهیه کننده صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کانون فرهنگی هنری انصار ولایت،عضو شورای فرماندهی پایگاه مقاومت امام جعفر صادق (ع)، عضو شورای فرهنگی نشریه نخل ناخدا را می توان از دوران مدیریت وی نام برد.

جراره که با شعار "جوانی را امید ره کنیم" و به عنوان اولین نماینده جوان مجلس شناخته شده در اولین نشست مطبوعاتی پس از انتخابات و کسب آرای مورد نیاز برای حضور در مجلس مبارزه با کانونهای قدرت و ثروت را یکی از برنامه های خود عنوان کرد.

همچنین انتصاب مدیران دستگاه ها توسط برخی از نمایندگان را غیر اصولی و خارج از وظایف نمایندگی دانست و جلوگیری از این رویه را از اقدامات خود عنوان کرد.

محمد آشوری تازیانی در سال 1341 به دنیا آمد و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک است. وی نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس هفتم و هشتم بود. آشوری در مجلس هشتم با کسب 78 هزار و 974 رای پس از سید مصطفی ذوالقدر به عنوان نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس راهی مجلس شد.

فرماندار بندرعباس، معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان، ریاست شورای ورزشی و هیئت فوتبال، نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت عالی نظارت مجلس

عضو کمیسیون دفاعی - امنیتی شورای راهبردی سیاست خارجی، رئیس کمیته امنیت داخلی شوراها و شهرداریهای کشور

عضو هیئت حل اختلاف شوراها و شهرداری های کشور، نماینده قوه مقننه در شورای امنیت کشور، نماینده قوه مقننه در شورای توسعه غرب کشور، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها (سال 1385)، عضو هیئت امنای دانشگاه هرمزگان و ناظر هیئت رئیسه مجلس برای چهار سال از جمله فعالیتهای مدیریتی محمد آشوری به حساب می آید.

وی با شعار "به تماشای پروانه ها ... این آینده رو به آفتاب است" با کسب 112 هزار رای به عنوان دومین نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس خود را همچنان در بهارستان می بیند.

"یار دوازدهم سلام"

منصور آرامی شهردار اسبق بندرعباس پس از محمد امین فرج زاده دومین شهردار بندرعباس است که توانست با کسب آرای اعتماد مردم به مجلس راه پیدا کند از این رو می توان گفت حضور شهرداران در انتخابات مجلس در حال تبدیل شدن به یک رویه است.

آرامی که "یار دوازدهم سلام" را به عنوان شعار انتخاباتی برگزیده بود دوازده دیدگاه را دلیل انتخاب این شعار عنوان کرد.

پیشبرد کشور در مسیر سند چشم انداز 20ساله، هدایت امور کشور بر اساس برنامه محوری، تلاش برای هماهنگ سازی قوای سه گانه مبتنی بر قوانین غنی و تلاش برای ترویج روحیه مدیریت انقلابی به خاطر تسریع در امر خدمت رسانی و پیشرفت را چهار دیدگاه ملی بیان کرد.

همچنین آرامی کوشش برای تغییر نگاه ملی به هرمزگان و ارتقای جایگاه آن، تقویت و حمایت از نیروهای استانی برای تصدی مسئولیت های ملی، تلاش در راستای ایجاد روحیه وفاق و همدلی در بین نیروهای سیاسی با حفظ اصول، تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان بر اساس نیازهای استانی، پیشبرد امور شهری و روستایی بر اساس اسناد توسعه استان، تشکیل دفتر ارتباط مردمی چهار ساله به منظور تعامل سازمان یافته با گروه ها و اقشار مختلف جامعه، اولویت بخشی به حل مشکل بیکاری و رعایت اعتدال در چگونگی تصویب قوانین در مسائل اجتماعی و فرهنگی را دیدگاه های محلی عنوان کرد.

نماینده منتخب حوزه انتخابیه بندرعباس وفاق، همدلی و همگرایی در بین نمایندگان و جریانهای سیاسی، تقویت کار تیمی در مجمع نمایندگان هرمزگانی را هم از برنامه های کاری بیان داشت.

وی مخالفت خود با تجزیه استان هرمزگان و انتصابهای خوسرانه توسط نمایندگان را اعلام کرد.

اتحاد، توسعه، تحول

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در سال ۱۳۴۵ در روستای نخل ابراهیمی از توابع شهرستان میناب در یک خانواده روحانی و مذهبی به دنیا آمد.

ایجاد همدلی و همگرایی در بین جریانهای سیاسی، تقویت بخش خصوصی و معیشت صیادان، کشاورزان و سایر اقشار جامعه، ارتقای سطح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حوزه انتخابیه، تلاش برای افزایش خدمات دولت در بخش زیرساختها در حوزه شرق هرمزگان، افزایش نمایندگان حوزه شرق هرمزگان با توجه به جمعیت، شناسایی محرومان و معرفی به دولت برای استفاده از خدمات کمیته امداد و بهزیستی، توجه به ورزش جوانان را از برنامه های کاری خود در مجلس بیان کرد.

احمد جباری؛ نماینده برگزیده غرب هرمزگان

احمد جباری در دهم تیرماه سال 1346 احمد جباری در خانواده ای مذهبی- نجیب و معتقد به دنیا آمد. لیسانس حقوق قضایی و دانشجوی سال آخر فوق لیسانس مهندسی عمران ماحصل دوران تحصیل وی است.

مدیریت و ریاست توانمند و کارآمد در جمعیت هلال احمر به مدت 12 سال، خدمت در آموزش و پرورش و عرصه تعلیم و تربیت با سابقه 17 ساله و رئیس هیات نظارت بر انتخابات در شهرستان بستک از سوابق دولتی جباری به حساب می آید.

احمد جباری در انتخابات مجلس هشتم از مجموع 89 هزار و 730 رای ماخوذه ، با 50 هزار و 788 رای حائز اکثریت آراء شد.