مشارکت مردم در دفاع از کشور مانند انتخابات حداکثری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما صبح چهارشنبه در جمع فرمانداران، بخشداران و مدیران ستادی استانداری استان افزود: حضور 88 درصدی مردم کهگیلویه و بویراحمد در پای صندوقهای رای بی‌شک موجب رعب در دل دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی شد.

وی بیان کرد: هرجایی که لازم باشد مردم پشتیبان نظام، رهبری و آرمانهای امام راحل، شهدا و انقلاب اسلامی هستند و آنها این موضوع را در این انتخابات نشان دادند و به طور شایسته درخشیدند.

رئیس ستاد نهمین انتخابات استان، از همه‌ کسانی که در برگزاری، تامین امنیت و سلامت و اطلاع رسانی این انتخابات تلاش کردند، تشکر و قدردانی کرد و افزود: انتخابات را با بهترین وجه ممکن پشت سر گذاشتیم و آبروی این استان را در نزد ملت و رهبری دو چندان کردیم.

صنعت توریسم مهمترین ظرفیت استان برای توسعه است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتخابات تمام شد و اکنون باید با جدیت در ساختن و توسعه کهگیلویه و بویراحمد قدم برداریم و یکی از ظرفیتهای ویژه استان ما برای گام نهادن در راه توسعه موضوع گردشگری و صنعت توریسم است.

وی افزود: از بهترین فصول سال برای معرفی جاذبه‌های گردشگری این استان فصل بهار و تعطیلات نوروز است که باید با همه امکانات و داشته‌ها به استقبال گردشگران و مسافران نوروزی برویم.

رهنما بر انجام برنامه ریزی مدون برای استقبال از گردشگران در ایام نوروز تاکید کرد و بیان داشت: اگر در پذیرایی از مهمانان نوروزی کوتاهی و قصوری صورت گیرد بی‌شک صنعت توریسم و قابلیتهای آن برای توسعه استان با مشکل مواجه خواهد شد.

وی از همه مسئولان خواست تا با همه توان و امکانات برای سرویس‌دهی به مهمانان نوروزی در ایام تعطیلات آماده باشند.