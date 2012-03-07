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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

رهنما:

مشارکت مردم در دفاع از کشور مانند انتخابات حداکثری است

مشارکت مردم در دفاع از کشور مانند انتخابات حداکثری است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دشمن می‌داند مردمی که در انتخابات مشارکت 88 درصدی دارد در دفاع از میهن نیز همین گونه خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما صبح چهارشنبه در جمع فرمانداران، بخشداران و مدیران ستادی استانداری استان افزود: حضور 88 درصدی مردم کهگیلویه و بویراحمد در پای صندوقهای رای بی‌شک موجب رعب در دل دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی شد.

وی بیان کرد: هرجایی که لازم باشد مردم پشتیبان نظام، رهبری و آرمانهای امام راحل، شهدا و انقلاب اسلامی هستند و آنها این موضوع را در این انتخابات نشان دادند و به طور شایسته درخشیدند.

رئیس ستاد نهمین انتخابات استان، از همه‌ کسانی که در برگزاری، تامین امنیت و سلامت و اطلاع رسانی این انتخابات تلاش کردند، تشکر و قدردانی کرد و افزود: انتخابات را با بهترین وجه ممکن پشت سر گذاشتیم و آبروی این استان را در نزد ملت و رهبری دو چندان کردیم.

صنعت توریسم مهمترین ظرفیت استان برای توسعه است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتخابات تمام شد و اکنون باید با جدیت در ساختن و توسعه کهگیلویه و بویراحمد قدم برداریم و یکی از ظرفیتهای ویژه استان ما برای گام نهادن در راه توسعه موضوع گردشگری و صنعت توریسم است.

وی افزود: از بهترین فصول سال برای معرفی جاذبه‌های گردشگری این استان فصل بهار و تعطیلات نوروز است که باید با همه امکانات و داشته‌ها به استقبال گردشگران و مسافران نوروزی برویم.

رهنما بر انجام برنامه ریزی مدون برای استقبال از گردشگران در ایام نوروز تاکید کرد و بیان داشت: اگر در پذیرایی از مهمانان نوروزی کوتاهی و قصوری صورت گیرد بی‌شک صنعت توریسم و قابلیتهای آن برای توسعه استان با مشکل مواجه خواهد شد.

وی از همه مسئولان خواست تا با همه توان و امکانات برای سرویس‌دهی به مهمانان نوروزی در ایام تعطیلات آماده باشند.

کد مطلب 1553958

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