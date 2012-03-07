دولت تا پایان سال تکلیف اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری را روشن کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عضنفر میرزابیگی افزود: با توجه به نشستی که چندی پیش با آقای فروزنده معاون توسعه ریاست جمهوری داشتیم که متعاقب دستور کتبی رئیس جمهوری به وی برای پیگیری اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بود، به مسئولان این معاونت و وزارت بهداشت یادآوری می کنیم که، روز پرستار نزدیک است و عملاً در فروردین وارد روز پرستار می شویم، رئیس جمهوری هم دستورات لازم را به معاون توسعه خود در این زمینه داده است. بنابراین انتظار جامعه پرستاری از معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و وزارت بهداشت این است که هر چه زودتر تکلیف اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را در سال آینده مشخص کنند.

وی اضافه کرد: سازمان نظام پرستاری نیز علاوه بر وزارت بهداشت، نظر خودش را درباره نحوه اجرای این قانون داده است و انتظار داریم که مسئولان این معاونت تصمیم گیری قطعی در این مورد را طی روزهای آینده داشته باشند تا در روز پرستار دقیقاً بدانیم که سرنوشت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به کجا انجامید.

میرزابیگی گفت: باید بدانیم آیا بناست که دولت به تنهایی برای اجرای این قانون تأمین اعتبار کند و وزارت بهداشت اجرا کند که نظر وزارت بهداشت بود یا اینکه برای یک دوره پایلوت چند بیمارستان را به سازمان نظام پرستاری واگذار کنند البته صفر تا 100 مدیریت بیمارستان و نه فقط خدمات پرستاری بیمارستان را واگذار کنند.

وی ادامه داد: در این صورت کل بیمارستانهایی را که پیشنهاد هم داده ایم را باید به نظام پرستاری واگذار کنند تا سازمان با چیدن نوع نیروی انسانی و سیاستگذاری داخل بیمارستان بخشی از منابع تعرفه ها را تأمین کند، بخشی را هم از شورای عالی بیمه پیگیری می کند زیرا حداقل برای شروع آزمایشی طرح، سازمان نظام پرستاری شرط تأمین بودجه ندارد و با مقدار کمی بودجه می توانیم مرحله پایلوت این طرح را شروع کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: باید وزارت بهداشت برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پیشنهاد بودجه مشخصی را به دولت برای تأمین اعتبار می داد که نداده است و این گله مندی از طرف جامعه پرستاری از وزارت بهداشت وجود دارد که چرا این بودجه را از مجلس درخواست نکرده اند ولی باز برای اینکه اجرای این قانون یکسال دیگر به عقب نیفتد سازمان نظام پرستاری شرطی برای اجرای آزمایشی این قانون ندارد و با وضع موجود حاضر است بیمارستان یا بیمارستانهایی را تحویل بگیرد و به طور آزمایشی فعلاً قانون تعرفه گذاری را اجرا کند.

میرزابیگی در پاسخ به این پرسش که آیا سال 91 سال پایلوت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است گفت: نمی شود گفت سال آینده سال پایلوت است زیرا ما واقعاً معتقدیم منابع درآمدی برای اجرای این طرح فقط منابع دولتی نیست در هدفگذاری این قانون هم 4 سال پیش که این قانون را برای تصویب به مجلس بردیم این هدفگذاری را داشتیم که این قانون باری برای دولت ندارد و بلکه به منابع درآمدی دولت هم اضافه می کند فقط باید به درستی ساماندهی شود تا برخی بودجه هایی که بی حساب و کتاب به برخی خاص داده نشود اصلاح شود و در چینش نیروهای داخل نظام سلامت هم رعایت استاندارد بشود و با حداقل با همین دو سیاست می توانیم بخش عمده ای از منابع لازم را پیش بینی کنیم البته بخش دیگری هم بیمه ها هستند که آنها هم باید حمایتهای لازم را انجام دهند.