تاوان بازی رفت را دادیم / به عملکردمان افتخار می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال سه شنبه شب با نتیجه 3 بر صفر مقابل میلان در ورزشگاه "امارات" به برتری رسید اما با توجه به شکست 4 بر صفر دیدار رفت، از صعود به یک چهارم نهایی بازماند.

آرسن ونگر در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: ما فقط می توانیم به عملکردمان افتخار کنیم. تیم، روحیه فوق العاده‌ای داشت و خوب جنگید اما متاسفانه به دلیل نتیجه بازی رفت موفق به صعود نشدیم. ما فرصت به ثمر رساندن یک گل دیگر را هم داشتیم اما بهتر است که همین طور روند پیروزی های خود را حفظ کنیم که این از اهمیت بالایی برخوردار است.

سرمربی آرسنال در ادامه افزود: آرسنال تاوان بازی رفت خود را داد اما در این دیدار هر کاری از دستمان برمی آمد انجام دادیم. تمام کاری که شما در بالاترین سطح می توانید انجام دهید این است: "از جان مایه بگذار و سپس نتیجه را بپذیر."

آرسنال در این دیدار آرون رمسی و مایکل آرتتا را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشت و از "آلکس اوکسلید - چمبرلین" در میانه زمین استفاده کرد. این در حالی بود که این بازیکن 18 ساله برای نخستین بار در این پست بازی می کرد.

ونگر در این خصوص گفت: ما در میانه زمین کمبود یار داشتیم و روی نیکمت هم چندان قوی نبودیم. تیم ما در نیمه دوم خسته شد و نیاز داشتیم تا حفظ توپ بهتری داشته باشیم. چنانچه فرسوده نمی شدیم می توانستیم دو، سه گل دیگر هم به میلان بزنیم.

سرمربی آرسنال در خصوص موقعیت گل مسلمی که "رابین فن پرسی" در نیمه دوم از دست داد، گفت: احساس می کنم او می‌خواست توپ را از روی سر دروازه بان میلان وارد دروازه کند اما آبیاتی بسرعت از جا بلند شد و توپ را گرفت. او واکنش خیلی خوبی داشت و ما نتوانستیم گل بزنیم.