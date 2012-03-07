اجرای طرح تلاوت نور در 27 هزار مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با آیت الله سبحانی، با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سال 71 فعالیت خود را آغاز کردند افزود: در حال حاضر 2 میلیون جوان و نوجوان در 31 هزار کانون فرهنگی هنری مساجد و با محوریت قرآن کریم در حال فعالیت هستند.



وی برگزاری طرح تلاوت نور را یکی از برنامه‌های کانون‌های مساجد عنوان کرد و افزود: در این طرح که در 27 هزار مسجد در سراسر کشور اجرا می‌شود هر شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء نمازگزاران یک صفحه از قرآن را تلاوت می‌کنند.



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور ادامه داد: در 7 هزار مسجد نیز علاوه بر تلاوت قرآن هر شب یک صفحه توسط ائمه جماعات تفسیر می‌شود.



ارباب سلیمانی با بیان اینکه در طول سال 4 میلیارد کتاب برای کتابخانه‌های مساجد خریداری می‌شود افزود: تمامی فعالیت‌های کانون‌های مساجد مبتنی بر آموزه‌های اهل بیت(ع) بوده و همه تلاش‌ها در راستا افزودن صفوف نماز جماعت است.

