به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزا آقابیک اضافه کرد: حضور دبیر کل اتحادیه راگبی آسیا در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و توانست زمینه را برای موفقیت بیشتر این رشته ورزشی در آینده نزدیک فراهم کند.

وی افزود: حضور دبیرکل اتحادیه راگبی آسیا از آن جهت بسیار مهم بود که ما توانستیم علاوه بر ارائه گزارش در رابطه با برگزاری کلاس های مربیگری و داوری بین‌المللی و قبول عضویت در فدارسیون آسیایی و جهانی و همچنین ساخت و راه‌اندازی آکادمی راگبی به توافق برسیم.

میرزاآقابیک تصریح کرد: با توجه به توافقات صورت گرفته با دبیر کل اتحادیه راگبی آسیا بزودی شاهد ساخت آکادمی تخصصی راگبی در کشور خواهیم بود و ما سرمایه‌گذاری‌های لازم و کافی را در این خصوص خواهیم داشت تا نتیجه مورد نظر حاصل شده و بتوانیم با راه‌اندازی این مجموعه در جهت رشد و توسعه این رشته ورزشی ، قدمهای اساسی برداریم.

وی در پایان گفت : هیچ بازیکن شایسته ای پشت در های تیم ملی نمی ماند و اگر فردی شایسته دیده شود ، قطعا به اردو دعوت خواهد شد.