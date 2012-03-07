راه عبور از مشکلات صنعت دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی در پاسخ به کمبودهای ارزی برای تهیه و واردات دارو و همچنین طرح مسئله بدهکاری چندین ماهه و میلیاردی مراکز درمانی و داروخانه ها به شرکتهای داوریی، گفت: در دوره خاصی قرار داریم که راه عبور از آن تجربه و تمهیدات مدیریتی خاص خود را می طلبد که بحمدالله این تجربه در تمام ارکان مدیریتی صنعت داروی کشور با حضور افراد کارآمد وجود دارد و من مطمئنم از گذرگاه این کمبودها به راحتی عبور خواهیم کرد.

وی افزود: زمان جنگ مسائل و مشکلات ما در خصوص تولید، واردات، توزیع و عرضه دارو در صنعت دارو و داروخانه ها بسیار بیشتر از زمان کنونی بود ولی با همت داروسازان و صنعتگران دارویی مشکلات را پشت سر گذاشتیم، پس امروز هم می توانیم چنین کنیم.

شیبانی، صنعت دارو را یکی از سربلندترین صنایع کشور در دوران انقلاب دانست و گفت: روزهای سخت تری هم ممکن است پیش رو باشد، بنابراین نباید با استرس و ترس پیش برویم که در این صورت آسیبها بیشتر می شود.

وی با اعلام اینکه با هماهنگی وزیر بهداشت، برای رفع کمبودها تلاش های جدی انجام شده و می شود، اظهار داشت: به زودی بخشی از مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها به شرکتهای پخش دارو اعطا می شود.

شیبانی افزود: بخشی از مشکلات درونی است مثل بحث تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که این مشکلات با رایزنی ها قابل حل است ولی بخشی از مشکلات نیز مربوط به شرایط بین المللی است که حل آنها تا حدود زیادی از دست ما خارج است، بنابراین باید با تدبیر بیشتری عمل کنیم.