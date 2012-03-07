علیرضا چیتایی کارگردان فیلم کوتاه "آغاز سال" که تصویربرداری این فیلم را به تازگی شروع کرده است با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف ساخت آن به خبرنگار مهر، گفت: فیلم کوتاه "آغاز سال" اثری سی دقیقه‌ای است که تهیه‌کنندگی آن را مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برعهده دارد. این فیلم از یک فضای سورئالیستی و شاعرانه برخوردار است که از یک نقطه زمانی مشخص آغاز می‌شود و در یک نقطه زمانی دیگر که تحویل سال است به پایان می‌رسد.

این کارگردان در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به داستان این فیلم کوتاه گفت: داستان دردهه 60 می‌گذرد و ماجرا از 6 ساعت مانده به آغاز سال شروع می شود. کل داستان در این شش ساعت تعریف می شود. فیلم "آغاز سال" داستان خانواده‌ای سه نفره است که در حال تدارک برای آغاز سال هستند. مرد خانواده از ماموریت برگشته و تنها برای سه روز در ایام عید مرخصی گرفته است.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر مادر خانواده که نمادی از نگرانی مادران در دوران جنگ است احساس ناامنی می‌کند و دوست دارد همسرش که بعد از یک ماه به مرخصی برگشته بیشتر در جمع خانواده بماند، درواقع احساس امنیت از در کنار بودن همسرش را می‌خواهد. اما این اتفاق نمی‌افتد و یک تنش شاعرانه آنها در می‌گیرد.

علیرضا چیتایی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاراکتر مرد خانواده گفت: یکی از ویژگی‌های این مرد کم حرف بودنش است در واقع با سکوت خود فضا را به حالت تعادل برگرداند. دقایقی مانده به تحویل سال و در میان بحث و گفتگوهای فراوان آژیر قرمز به صدا در می‌آید و هنگام خارج شدن این سه نفر از خانه موشک زده می‌شود و دنیای این خانواده از هم می‌پاشد.

کارگردان فیلم کوتاه "آغاز سال" در ادامه افزود: خرابی‌هایی که در این فیلم نشان داده می‌شود همگی به شکل استعاره نشان داده می‌شود در واقع این خرابی استعادری از مرگ است. اما در نمای بعد از آن می‌بینیم که این سه نفر دیگر کنار سفره هفت سین جمع شده‌اند و به زندگی خود ادامه می‌دهند. در واقع این دورهم نشینی به معنای آن است که پدیده جنگ و ویرانی نمی‌تواند جمع خوش انسان را به هم بزند.

این کارگردان با اشاره به مراحل ساخت این فیلم کوتاه گفت: یک ماه پیش تولید این مجموعه آغاز شد و پس از تمرین با بازیگران و طراحی لوکیشین خانه‌های دهه 60 به مرحله تصویربرداری رسیدیم. در طراحی صحنه این فیلم کوتاه خیلی به چیده شده پلان به پلان فضاسازی دوران جنگ نبودم بلکه المان هایی از آن دوران را آوردم. پیش‌بینی ما برای این فیلمبرداری این فیلم 8 روز بوده است که تا کنون 5 روز از مرحله تصویربرداری را پشت سر گذاشته‌ایم.

علیرضا چیتایی در پایان افزود: سعیدپوراسماعیلی تصویربردار، علیرضا کریم‌نژاد صدابردار، عباس جلالی یکتا دستیار کارگردان، سارا رسولی عکاس، کیوان هنرمند آهنگساز از جمله عوامل این فیلم هستند. همچنین ایمان آقاجانی، نوشین نوشیروانی و هوراد سبزواری از بازیگران فیلم کوتاه "آغاز سال" هستند.