آکادمی اسکیت در طرقبه ایجاد می شود/ اختصاص سالن به بانوان اسکیت باز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی گفت: تلاش می کنیم در سال 91 سالن های بیشتری را به بانوان اختصاص دهیم.

مصطفی فخریان همچنین از در نظر گرفتن برنامه‌هایی متنوع در پارک ها و مکان های روباز با همکاری شهرداری از سوی این هیئت برای سال آینده خبر داد.

وی در توضیح اقدامات سال جاری این هیئت، تصریح کرد: امسال طرح استعدادیابی از سوی هیئت اسکیت استان در سطح شهرستان ها به اجرا درآمد و از نفرات برتر این طرح دعوت شد تا ادامه مراحل این طرح را در مشهد و طرقبه - شاندیز طی کنند.

فخریان در خصوص دیگر فعالیت های این هیئت، گفت: در سال جاری پیست استاندارد اسکیت در شهرستان طرقبه - شاندیز با همکاری شهرداری و شورای اسلامی طرقبه به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: همچنین طی سال 90، دو سالن در اختیار هیئت اسکیت استان قرار گرفت که از این دو، "سالن فرهنگیان طرقبه" برای بهره مندی بانوان از این فضای ورزشی مناسب است.

فخریان همچنین از عملکرد قابل تقدیر هیئت اسکیت خراسان رضوی در زمینه ایجاد مدرسه اسکیت در رده سنی نوجوانان و جوانان دختر و پسر و اعزام ورزشکاران به تیم ملی به صورت ثابت خبر داد.

ایجاد آکادمی اسکیت در شهرستان طرقبه

رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی از ایجاد آکادمی اسکیت در شهرستان طرقبه شاندیز خبر داد.

مصطفی فخریان عنوان کرد: ایجاد آکادمی اسکیت در طرقبه با فضایی استاندارد و پیست های مختلف اسکیت به منظور ارائه تسهیلات به علاقه مندان این ورزش، برنامه های اجرایی در نظر گرفته شده برای سال آینده است.

رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی یادآور شد: در این راستا سال 91، درصدد حل مشکلات موجود تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.

تلاش برای حضور پر قدرت ووشو خراسان رضوی درلیگ برتر سال 91

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی حضور پر قدرت در لیگ برتر و برگزاری کلاس های داوری و مربیگری را از اهم برنامه های این هیئت در سال 91 عنوان کرد.

محمد زحمتکش با اشاره به راهیابی تیم ووشو استان به رقابت های لیگ برتر، اظهار کرد: در سال 90 با اعزام 34 ووشوکار از استان به اردوی تیم ملی، به افتخار ثبت بالاترین رکورد در این زمینه در سطح کشور نائل آمدیم.

وی افزود: تمام تلاش هیئت این است که جایگاه استان در میان استان های کشور را حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی تنها استانی است که هیئت علمی آموزشی آن، دارای تخصص و مدرک دکترای تربیت بدنی است، تصریح کرد: این هیئت دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و داوری بین‌المللی در داخل استان و دیگر استان های کشور است.

وی افزود: هیئت ووشو خراسان رضوی از این نقطه قوت، به منظور توسعه ورزش ووشو در مشهد و دیگر شهرستان های استان استفاده خواهد کرد.

وی عنوان کرد: از دیگر موارد شاخص این هیئت در سال جاری، کسب عنوان چهره ورزشکار برتر مسابقات آسیایی شانگهای، توسط ووشوکار مشهدی است.

زحمتکش دستیابی ورزشکاران خراسان رضوی به مدال های مختلف در مسابقات آسیایی و جهانی را از دیگر رویدادهای ارزشمند سال 90 برشمرد و اذعان داشت: هیئت ووشو استان در سال گذشته در مجموع به عنوان پرمدال ترین و پر افتخارترین هیئت معرفی شد که امیدواریم در ارزیابی امسال نیز به این عنوان دست یابیم.

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی با اشاره به کسب مقام دومی هیئت ووشو خراسان رضوی بعد از تهران در میان هیئت های استانی کشور، اظهار داشت: در ماه گذشته نیز این هیئت از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تقدیر قرار گرفت و افتخار دیگری را برای استان کسب کرد.