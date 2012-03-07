یک پنگوئن از باغ وحش توکیو گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه فرار "اسکیپر"، "کوالسکی"، عمو نایجل، باک روگارت و ... که شخصیتهای اصلی پنگوئنهای انیمیشن ماداگاسکار هستند در دنیای واقعی عملی شد.

این داستان واقعی فرار را یک جوجه پنگوئن یکساله ساکن باغ وحش توکیو ساخته است. به نظر می رسد این پرنده کوچک که از نوع پنگوئنهای "هامبولدت" است از دیوارهای دور باغ وحش- آکواریم توکیو بالا رفته و خود را به آبهای رودخانه ای رسانده است که از میان پایتخت ژاپن عبور می کند.

مسئولان این باغ وحش تصویری را منتشر کردند که سر این پنگوئن را درحالی که به سوی آزادی و رسیدن به آبهای خلیج توکیو شنا می کند نشان می دهد.

یک نمونه پنگوئن هامبولدت. این گونه ساکن آبهای ساحلی آرام جنوبی درحال انقراض است

این "هامبولدت" که 60 سانتیمتر قد دارد در ژانویه 2011 در باغ وحش توکیو به دنیا آمد و در آنجا تا لحظه فرار در کنار 134 پنگوئن دیگر زندگی می کرد.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، "تاکاشی سوگینو" یکی از مسئولان این باغ وحش توضیح داد: "ما تنها زمانی که مدیر یک باغ وحش همسایه، عکس فرار این پنگوئن را برای ما ایمیل کرد متوجه شدیم که یکی از نمونه های ما کم شده است. این آکواریم با توری به ارتفاع 2 متر احاطه شده و بنابراین بسیار دشوار است که این پنگوئن بتواند از آن بالا برود. احتمالاً باید از یکی از سوراخهایی که گربه ها در طول زمان درست کرده اند عبور کرده باشد."

پنگوئنهای "هامبودلت" گونه ای در حال انقراض هستند که در سواحل اقیانوس آرام در آمریکای لاتین و جزایر ساحلی پرو و شیلی زندگی می کنند.

جوجه پنگوئن ساکن باغ وحش توکیو در حال فرار

به همین علت، مسئولان این باغ وحش از مردم محلی خواسته اند که اگر کسی آن را شناسایی کرد بلافاصله آن را به ما تحویل بدهد و به هیچ وجه تلاشی برای به دام انداختن یا شکار آن نکند.

"تاکاشی سوگینو" افزود: "این پرندگان قادر به پرواز نیستند اما زمانی که وحشتزده می شوند می توانند با سرعت بالایی شنا کنند. بنابراین مبارزه سختی را برای به دام گرفتن آن در پیش داریم. امیدواریم بتوانیم زمانی که برای خواب به خشکی آمده است این پنگوئن فراری را پیدا کنیم."