نمایشگاه فروش بهاره در علی آباد کتول دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرکی پورفرماندار شهرستان علی آباد کتول صبح چهارشنبه رد بازدید از این نمایشگاه گفت : این نمایشگاه در واقع تحت عنوان نمایشگاه فروش بهاره و عرضه مستقیم کالاست و با 60 غرفه در کارخانه پنبه شهرستان افتتاح شده است.

کی پور تصریح کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه تنظیم بازار ، تعدیل قیمت ها، حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تامین نیازهای اساسی مردم است.

در این نمایشگاه ، کالاهای اساسی شامل پوشاک ، مواد پروتئینی، شیرینی و شکلات، انواع خشکبار و انواع میوه ها و ... در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

این نمایشگاه تا 29 اسفند ماه سال جاری دایر است و مردم می توانند همه روزه کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.