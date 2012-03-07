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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

نمایشگاه فروش بهاره در علی آباد کتول دایر شد

نمایشگاه فروش بهاره در علی آباد کتول دایر شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش بهاره با حضور مسئولان و اصناف در شهرستان علی آباد کتول افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرکی پورفرماندار شهرستان علی آباد کتول  صبح چهارشنبه رد بازدید از این نمایشگاه گفت : این نمایشگاه در واقع تحت عنوان نمایشگاه فروش بهاره و عرضه مستقیم کالاست و با 60 غرفه در کارخانه پنبه شهرستان افتتاح شده است.

کی پور تصریح کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه تنظیم بازار ، تعدیل قیمت ها، حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تامین نیازهای اساسی مردم است.
 
در این نمایشگاه ، کالاهای اساسی شامل پوشاک ، مواد پروتئینی، شیرینی و شکلات، انواع خشکبار و انواع میوه ها و ... در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
 
این نمایشگاه تا 29 اسفند ماه سال جاری دایر است و مردم می توانند همه روزه کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
کد مطلب 1553988

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