اعزام روحانی به روستای نعیم آباد دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی شامگاه سه شنبه در آئین معارفه روحانی روستای نعیم آباد دامغان افزود: مهمترین رسالت روحانیان تبلیغ دین مبین اسلام و بیان معارف اسلامی، احکام الهی و اقامه نماز جماعت است.

وی وظیفه روحانیان در زمان حاضر را بسیار حساس عنوان کرد و گفت: روحانیان باید با حضور مستمر و بصیرت کامل در منطقه تبلیغی خود نسبت به فرهنگ های غلط وارداتی که سعی در انحراف جوانان را دارند حساس بوده و در صدد خنثی کردن دسیسه های شوم آنها باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان ضمن تاکید بر اینکه، استکبار جهانی به دنبال ضربه به باورهای مهدوی شیعیان می باشد، افزود: انحراف در فرهنگ مهدویت، انحراف در مسیر ولایت و رهبری خواهد بود.

تقوی تاکید کرد: روحانیان مستقر باید این مهم رایادآور شوند که کسی نمی‌تواند ادعای دوستداری امام زمان(عج) را داشته باشد، اما ولایت‌مدار نباشد.

وی با اشاره به اینکه تمام برنامه‌های فرهنگی باید با نظارت روحانی روستا انجام شود، گفت: دهیاران قبل از اجرای برنامه‌های فرهنگی نشستی با روحانی روستا داشته باشند.

تقوی اظهار داشت: ضمن هماهنگی انجام شده با هیئت امناء مسجد نعیم آباد و شورای اسلامی این روستا، حجت الاسلام حسن فرآشیانی جهت اقامه نماز جماعت و ترویج دین مبین اسلام به روستای نعیم آباد دامغان اعزام شد.

روستای نعیم آباد دامغان با 558 نفر جمعیت تا کنون 18 شهید به نظام جمهوری اسلامی اهداء کرده است.