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۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۳۵

هشدار يك نماينده اصولگراي مجلس به نامزدهاي رياست جمهوري:

براي كسب قدرت وحدت ويكپارچگي اقوام و طوايف ايراني را مخدوش نكنيد// حناي وعده هاي انتخاباتي به اقوام رنگي ندارد// اولين ضررهاي قوميت گرايي افراطي به خود اقوام بر مي گردد

حجت الاسلام والمسلمين زادسر نماينده اصولگراي مجلس با انتقاد از اظهارنظر برخي كانديداهاي رياست جمهوري درتحريك قوم گرايي و طايفه گري گفت : نامزدهاي رياست جمهوري مراقب باشند براي كسب راي بيشتر و قدرت با دادن وعده هاي غير ممكن وحدت ويكپارچگي اقوام و طوايف ايراني را مخدوش نكنند .

وي در گفتگو با خبر نگارپارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب گفت : يكي از معضلات انتخاباتي كه در26سال گذشته برگزارشده - به جز در همه پرسي قانون اساسي-  اين بوده كه كانديداها به ويژه در انتخابات مجلس ، با وعده هاي دروغين و غير عملي و مطرح كردن مباحثي از قبيل ناسيوناليست و تحريك اقوام وطوايف مختلف به دنبال كسب راي آنان بوده اند .  

زادسر افزود: متاسفانه دراين زمينه از سوي برخي افراد افراط هايي نيز صورت گرفته كه منجر به ترويج برخي افكارضداسلامي و ضد ملي نيز شده است .

زادسراضافه كرد: مكتب رهايي بخش اسلام تصريح دارد كه هيچ كس بركس ديگر برتري ندارد مگر به تقوا ، اما متاسفانه اين روند درانتخابات گذشته مخدوش شده است .

وي تاكيدكرد : آن دسته از نامزدهاي رياست جمهوري كه به اين تعدد قوميت و تكثرطوايف ايراني دامن مي زنند و با وعده هاي پوچ به دنبال بهره برداري هاي انتخاباتي هستند بايد بدانند همين اقوام وطوايف ايراني اولين كساني هستند كه درصورت مخدوش شدن وحدت و همبستگي فعلي وتضعيف حاكميت ملي آسيب خواهند ديد.

نماينده جيرفت وعنبرآباد درمجلس هفتم وحدت ، همدلي و همبستگي فعلي گروهها ، اقوام و طوايف ايراني را مديون نگاه عزتمند اسلام و انقلاب دانست و افزود: دشمن اگر بخواهد به ايران آسيب برساند ديگر به يك قوم يا قبيله و طايفه خاص رحم نمي كند و هدف او سرنگوني كل نظام است . 

اين نماينده اصولگراي مجلس اظهار داشت : نامزدهاي رياست جمهوري خدمات نظام جمهوري اسلامي به كليه اقوام ايراني درابعاد مختلف سياسي اقتصادي و فرهنگي بعد از انقلاب را متذكرشوند وعده هاي غيرعملي ندهند زيراحناي اين گونه وعده هاي تبليغاتي درانتخابات ديگر رنگي ندارد .

زادسرهمچنين نامزدهاي رياست جمهوري را ازدامن زدن به اين گونه مباحث براي بهره برداري هاي انتخاباتي و مانور تبيلغاتي برحذر داشت و به كانيدداها توصيه كرد طبق آموزه هاي اسلام تبليغ كنند وسخن بگويند وازخدا بخواهند دلهاي مردم را به آنها نزديك كند تا راي بياورند.

کد مطلب 155399

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