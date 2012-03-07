آتش نشانان 20 حادثه را در رشت امداد رسانی کردند

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو آتش سوزی منزل مسکونی به طور همزمان در محله حمیدیان خیابان گلستان و بلوار امام رضا (ع) محله دارسازی رشت در بامداد چهارشنبه توسط آتش نشانان مهار و اطفا شد.
وی اظهارداشت: به دنبال تماسهای مکرر شهروندان در ساعت 4.20 دقیقه بامداد با سامانه 125 آتش نشانی رشت مبنی بر وقوع حریق مسکونی واقع در محله حمیدیان رشت، بلافاصله 17 دستگاه خودروی اطفائیه به همراه 41 تن آتش نشان در کمتر از چهار دقیقه در محل حاضر و نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کردند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت دلیل بروز این حادثه را نشت گاز از شیلنگ اجاق گاز و رسیدن به شعله بخاری روشن که موجب انفجار توام با آتش سوزی شده بود، عنوان کرد.
وی افزود: این حادثه به دلیل ساخت و سازهای غیر استاندارد و عدم وجود دیوارهای آتش بُر مابین سقف منازل مسکونی به سرعت در حال گسترش به دیگر منازل بود که با عکس العمل به موقع آتش نشانان و عدم ترافیک مسیر منتهی به محل حادثه، به سرعت مهار و اطفا شد.
رفیعی میزان خسارت وارده این حادثه را در حدود 40 میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: علاوه بر این در ساعت 4.28 دقیقه نیز در حالیکه آتش نشانان در حال مهار واطفای این حریق بودند حادثه آتش سوزی دیگری نیز در محله دارسازی به سامانه 125 سازمان اعلام شد.
وی یادآورشد: بلافاصله پنج دستگاه خودرو به همراه 15 تن از آتش نشانان به محل اعزام شدند و نسبت به مهار و اطفای حریق منزل مسکونی که به دلیل قرار داد اجسام قابل اشتعال در مجاورت شومینه هیزمی دچار آتش سوزی شده بود، اقدام و پس از 2.24 دقیقه این حریق را اطفا کردند.
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