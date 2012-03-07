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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

آتش نشانان 20 حادثه را در رشت امداد رسانی کردند

آتش نشانان 20 حادثه را در رشت امداد رسانی کردند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت گفت: در 24 ساعت گذشته، آتش نشانان 20 مورد حادثه را دراین شهر امدادرسانی کردند.

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو آتش سوزی منزل مسکونی به طور همزمان در محله حمیدیان خیابان گلستان و بلوار امام رضا (ع) محله دارسازی رشت در بامداد چهارشنبه توسط آتش نشانان مهار و اطفا شد.

وی اظهارداشت: به دنبال تماسهای مکرر شهروندان در ساعت 4.20 دقیقه بامداد با سامانه 125 آتش نشانی رشت مبنی بر وقوع حریق مسکونی واقع در محله حمیدیان رشت، بلافاصله 17 دستگاه خودروی اطفائیه به همراه 41 تن آتش نشان در کمتر از چهار دقیقه در محل حاضر و نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت دلیل بروز این حادثه را نشت گاز از شیلنگ اجاق گاز و رسیدن به شعله بخاری روشن که موجب انفجار توام با آتش سوزی شده بود، عنوان کرد.

وی افزود: این حادثه به دلیل ساخت و سازهای غیر استاندارد و عدم وجود دیوارهای آتش بُر مابین سقف منازل مسکونی به سرعت در حال گسترش به دیگر منازل بود که با عکس العمل به موقع آتش نشانان و عدم ترافیک مسیر منتهی به محل حادثه، به سرعت مهار و اطفا شد.

رفیعی میزان خسارت وارده این حادثه را در حدود 40 میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: علاوه بر این در ساعت 4.28 دقیقه نیز در حالیکه آتش نشانان در حال مهار واطفای این حریق بودند حادثه آتش سوزی دیگری نیز در محله دارسازی به سامانه 125 سازمان اعلام شد.

وی یادآورشد: بلافاصله پنج دستگاه خودرو به همراه 15 تن از آتش نشانان به محل اعزام شدند و نسبت به مهار و اطفای حریق منزل مسکونی که به دلیل قرار داد اجسام قابل اشتعال در مجاورت شومینه هیزمی دچار آتش سوزی شده بود، اقدام و پس از 2.24 دقیقه این حریق را اطفا کردند.

کد مطلب 1553991

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