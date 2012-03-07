گل زودهنگام وضعیت روانی تیم ما را به هم ریخت/ دفاع شرم آور بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان سه شنبه با نتیجه 3 بر صفر در زمین آرسنال به این تیم باخت اما به لطف پیروزی 4 بر صفر دیدار رفت موفق به صعود به مرحله یک چهارم نهایی شد.

"ماسیمیلیانو آلگری" در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: ما گل زودهنگامی را از روی نقطه کرنر دریافت کردیم که وضعیت روحی - روانی تیم را به هم زد. ضمن اینکه ما در خط میانی هم دچار پاس های اشتباه می شدیم. از نقطه نظر تکنیکی، به طور کل اشتباه بازی کردیم. تیم ما مقابل آرسنال عقب نشست و آنها بین مدافعان میلان بازی کردند. در نیمه دوم بازی تهاجمی را در دستور کار قرار دهیم و وضعیت بهتر شد.

سرمربی میلان در ادامه اظهار داشت: عملکرد دفاع میلان در این دیدار شرم آور بود. اما مهم این است که به دور بعد صعود کردیم. اکنون این فرصت پیش روی تیم قرار دارد که بازیکنان آسیب دیده مان به ترکیب بازگردند و رقابت ها را ادامه دهیم. من در رختکن به بازیکنانم گفتم نیمه نخست را فراموش کنند و فکر کنند بازی صفر بر صفر است.

آلگری در پایان اظهار داشت: در هر صورت من چندان نگران نیستم. این یک بازی مهم بود و اگر با وجود برد چهار بر صفر دیدار رفت از رقابت های لیگ قهرمانان حذف می شدیم در ادامه رقابت های فصل دچار مشکل روحی روانی می شدیم.