مسمومیت دانشجویان یک خوابگاه دانشجویی با گاز منوکسید کربن

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز اورژانس 115 در ساعت 3:10 بامداد امروز چهارشنبه 17 اسفند مبنی بر احتمال مسمومیت با گاز منوکسید کربن در خوابگاه دانشجویان مشهد 6 دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

دکتر رضا وفایی نژاد با اشاره به اینکه دانشجویان با علائم تهوع و سرگیجه به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند، خاطر نشان کرد: 30 نفر از دانشجویان پس از اقدامات درمانی سرپایی در ساعت هفت صبح از بیمارستان ترخیص و به خوابگاه خود منتقل شدند و دو نفر دیگر نیز تا ظهر امروز مرخص می شوند.

بر اساس اعلام کارشناسان آتش نشانی (که همزمان در محل حضور یافتند) وزش باد شدید موجب معکوس عمل کردن سیستم تهویه و اگزوز فنها در روی پشت بام شده و گاز منوکسید کربن را به داخل خوابگاه انتقال داده است.