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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

مسمومیت 32دانشجو/

مسمومیت دانشجویان یک خوابگاه دانشجویی با گاز منوکسید کربن

مسمومیت دانشجویان یک خوابگاه دانشجویی با گاز منوکسید کربن

انتشار گاز منوکسید کربن موجب مسمومیت 32 دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی دختران در مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز اورژانس 115 در ساعت 3:10 بامداد امروز چهارشنبه 17 اسفند مبنی بر احتمال مسمومیت با گاز منوکسید کربن در خوابگاه دانشجویان مشهد 6 دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

دکتر رضا وفایی نژاد با اشاره به اینکه دانشجویان با علائم تهوع و سرگیجه به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند، خاطر نشان کرد: 30 نفر از  دانشجویان پس از اقدامات درمانی سرپایی در ساعت هفت صبح از بیمارستان ترخیص و به خوابگاه خود منتقل شدند و دو نفر دیگر نیز تا ظهر امروز مرخص می شوند.

بر اساس اعلام کارشناسان آتش نشانی (که همزمان در محل حضور یافتند) وزش باد شدید موجب معکوس عمل کردن سیستم تهویه و اگزوز فنها در روی پشت بام شده و گاز منوکسید کربن را به داخل خوابگاه انتقال داده است. 

کد مطلب 1553997

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